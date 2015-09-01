Растет спрос на защитные активы: подорожали евро, иена и франк

Во время азиатских торгов во вторник курсы евро, японской иены и швейцарского франка выросли, хотя рынок акций в Китае и других странах Азии упал. Кроме того, корреляция динамики евро и иены достигла максимума с начала 2007 года - европейская валюта все чаще стала рассматриваться трейдерами как "тихая гавань" для инвестиций. А американский доллар упал на фоне ослабления перспектив повышения процентной ставки ФРС в этом месяце.

Единая европейская валюта к 10:32 мск стоила $1,1306 (+0,89%), тогда как вчера на закрытии пара EUR/USD торговалась на отметке $1,1213. Иена в то же время подорожала к доллару на 0,76% - пара USD/JPY опустилась с отметки 121,23 до 120,31. За евро к этому моменту давали 136 иен по сравнению с 135,90 иены на закрытии вчерашних торгов.

Американский доллар в паре с швейцарским франком упал на 0,88%, евро - на 0,1%.