Фондовые рынки АТР торговались разнонаправленно

Сегодня большая часть азиатских бирж завершили день в минусе. Инвесторы реагируют на слухи о том, что Пекин прекратит свое вмешательство в рыночные процессы. В репортаже The Financial Times на минувших выходных говорилось, что власти больше не будут практиковать масштабные покупки акций. Внимание Пекина переключится на конкретных трейдеров, которые «дестабилизируют» рынки.

Shanghai Composite снизился сегодня на 0,78%. Китайский индекс сумел восстановиться от падения на 3,7% в начале дня, но все же закончил день в красной зоне.

Hang Seng колебался между прибылями и убытками, но смог завершить торги в плюсе на 0,27%.

Внимание китайских инвесторов сконцентрировано на индексе PMI, который должен выйти завтра. Прогнозы тревожные: по опросам Reuters, производственная деятельность упала к трехлетнему минимуму, а это может усугубить рыночные потери.

Nikkei снизился на 1,3%. Японский индекс ушел ниже уровня в 19000 после слабой статистики по июльскому промышленному производству. Укрепление иены дополнительно ослабило индекс за счет снижения позиции экспортеров. Fanuc, Sharp, Komatsu — все закончили день в минусе на 3%.

S&P/ASX потерял 1%. Австралийский индикатор испытал на себе давление финансового сектора. Australia New Zealand Banking и Commonwealth Bank of Australia снизились на 2% каждый, Westpac и National Australia Bank — на 1%.

На этой неделе в Австралии ждут политических решений от регулятора (во вторник) и данных о ВВП. Пока непонятно, как турбулентность рынка и девальвация валют повлияли на РБА.

Kospi вырос на 0,2%. Южнокорейский индекс восстановился в последний час торгов и вырос по итогам вот уже пятой сессии подряд. В плюс ушли автопроизводители: Hyundai Motor выросли на 3,5%; Kia Motors и Hyundai Mobis увеличили свои котировки более чем на 2%.