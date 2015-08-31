Китай меняет правила игры. Вместо вливаний денег власти начали "охоту на ведьм"

Очень необычный способ борьбы с волатильностью фондового рынка выбрали китайские власти. Вместо уже привычных всем денежных интервенций они решили сфокусироваться на наказании спекулянтов, которые, по их мнению, как раз и дестабилизируют фондовый рынок.

Таким образом, попытки поддержать рынок акций за счет совершения крупных покупок пока приостановлены, так как не дают стабильных и долговременных результатов, а вместо этого в стране начали искать людей, которые "дестабилизировали рынки", об этом сообщает газета Financial Times.

К слову, за июль-август Китай потратил с помощью государственных инвестфондов и фининститутов около $200 млрд, чтобы поддержать фондовый рынок и не дать развалиться экономике. Но сейчас власти вдруг поняли, что эти действия были неверными — уж слишком много информации узнала общественность. В начале прошлой недели, когда китайский фондовый рынок резко обвалился, а остальные мировые рынки последовали за ним вниз, аналитики и инвесторы посчитали, что все это произошло из-за решения китайских властей отказаться от интервенций. Чуть больше недели «вливаний» в рынок не было, но уже в четверг Народный банк Китая вновь начал скупать местные акции, и это спровоцировало рост индекса Shanghai Composite на 5%, в пятницу индикатор прибавил еще почти 5%. По некоторым версиям, Пекин решил возобновить интервенции перед проведением военного парада, приуроченного к 70-летию окончания Второй мировой войны (празднование состоится 3 сентября). В начале этой недели китайские рынки вновь пошли вниз, Shanghai Composite сегодня упал на 0,78%.



А вот источники в официальных кругах говорят, что недавние интервенции были отклонением от нормы, поэтому власти впредь должны отказаться от больших покупок акций. И вместо этого нужно сосредоточиться на поиске и наказании частных лиц и финансовых институтов, которые используют текущую ситуацию на рынке для спекулятивной торговли и мешают властям поддерживать рынок. Так, на прошлой неделе Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг попросила топ-менеджеров крупнейших китайских брокерских компаний, фондовых и фьючерсных бирж и государственных промышленных ассоциаций внимательнее наблюдать за рынком и его игроками. Во время этих мероприятий было выявлено 22 случая инсайдерской торговли, рыночных манипуляций и "распространении рыночных слухов", все сведения уже передали в полицию.

По информации РБК, китайские власти уже привлекли к ответственности 197 человек — их задержали сотрудники полиции, чтобы пресечь распространение в Интернете слухов о падении фондового рынка Китая и недавних взрывах в порту Тяньцзина. Министерство общественной безопасности отмечает, что сообщения нарушителей «вызвали панику, ввели в заблуждение общественность и отразились на фондовом рынке и населении». В числе задержанных есть журналист китайского издания Caijing Magazine, которого подозревают «в сговоре с целью распространения поддельной информации о ценных бумагах». Кстати, этот журналист недавно признался, что написал отчет о положении на китайских фондовых рынках, основываясь исключительно на слухах и собственных догадках. Меры наказания к нарушителям пока не определены, но сообщается, что в ходе проверки уже были заблокированы 165 интернет-аккаунтов.

Сейчас зарубежные инвесторы с тревогой наблюдают за развитием ситуации, пишет Financial Times. "Глобальные инвесторы слышали заявления о неминуемом наказании, следят за начинающейся "охотой на ведьм" и хотят понять, как это может отразиться на рынках", - сказал управляющий одного гонконгского хедж-фонда.