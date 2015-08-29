Стэнли Фишер: ФРС еще успеет передумать

Вчера в интервью телеканалу CNBC вице-председатель ФРС Стэнли Фишер сказал, что у регулятора еще есть время, чтобы подумать о том, нужно ли повышать ставки на предстоящем заседании в сентябре или лучше отложить это решение. Фишер также отметил, что недавний обвал на глобальных рынках снизил вероятность повышения ставки. "На мой взгляд, пока рано говорить о каких-либо изменениях из-за ситуации в глобальной экономике и на финансовых рынках. Изменения начались с девальвации юаня со стороны Китая, и мы продолжаем следить за тем, какие последствия будет иметь это решение. Я бы не стал забегать вперед и рассуждать на тему того, стало ли повышение ставок теперь более или менее вероятным. У нас еще чуть более двух с половиной недель до того момента, когда мы должны будем принять решение. У нас есть время подождать и оценить поступающие данные по экономике. При этом, с одной стороны, если вы не понимаете рыночной волатильности – а я уверен, что мы не понимаем всех причин в настоящий момент, - всегда будет много оценок по поводу происходящего. Но все же, надо признать, чрезмерная волатильность может повлиять на время принятия решения".

Таким образом, Фишер фактически присоединился к заочной полемике с другим высокопоставленным чиновником ФРС – Уильямом Дадли, президентом ФРБ Нью-Йорка, который после обвала на мировых рынках на этой неделе заявил, что ужесточение монетарной политики на заседании ФРС в сентябре "выглядит менее вероятным".

Фишер дал свои комментарии в рамках проходящего в Джексон-Хоуле симпозиума, который ежегодно проводит ФРБ Канзаса. Среди выступающих на форуме в этом году будут также Марк Карни (президент Банка Англии), Томас Йордан (президент Национального банка Швейцарии), Рагурам Раджан (президент Резервного банка Индии), Витор Констанцио (вице-президент ЕЦБ) и другие чиновники. Завершится симпозиум сегодня, 29 августа.