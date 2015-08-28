EURUSD. Ежедневная аналитика и торговая стратегия

R4 1.1560 дневной максимум 26 августа

R3 1.1450 часовой минимум 25 августа

R2 1.1395 дневной минимум 25 августа

R1 1.1360 дневной максимум 27 августа

1.1260 текущая цена

S1 1.1200 дневной минимум 27 августа

S2 1.1190 дневные максимумы 12 и 13 августа

S3 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705

S4 1.1105 дневной минимум 20 августа

Похоже, меры, предпринятые Народным Банком Китая по обеспечению стабильности на финансовых рынках, принесли свои плоды и на время успокоили инвесторов. Мировые фондовые индексы, вот уже третий день подряд демонстрируют положительную динамику, а Shanghai Composite подрос вчера на 5.3%. Дополнительную поддержку американским площадкам оказали комментарии члена Федерального Комитета Дадли, который отметил, что повышение учетной ставки в сентябре на данный момент менее обосновано, нежели еще несколько недель назад, в связи с событиями последних дней. Вышедшие данные из США, оказались более чем оптимистичными. Заказы на товары длительного пользования выросли в июле на 2%, вместо ожидаемого падения на 0,4%, а ВВП в вместо ожидаемого падения на 0,4%, а ВВП росли в июле на 2%ре, ноовь начали вкладываться о втором квартале был пересчитан почти в два раза, аж до 3,7% с 2,3% по предварительной оценке. в рисковые активы и продавать пару, зВ итоге участники рынка резко позабыв о своих недавних страхах, вновь начали скупать рисковые активы и продавать пару, закладывая в ее курс расширение процентного дифференциала, пусть не в сентябре, но в октябре или, в крайнем случае, в декабре. Масло в огонь подлили также слова члена ЕСВ Прата, о том, что Центральным Банк будет готов продлить программу количественного ослабления, в случае существенного возрастания дефляционных рисков из-за падения мировых цен на сырье и экономических проблем в некоторых странах. В Америке ужесточение, в Европе ослабление, кто же станет покупать евро при таком контрасте?

Безусловно, стремительный рост пары был больше обусловлен паническими настроениями на фоне сниженной из-за периода отпусков ликвидности рынка, нежели макроэкономическим данными. В среднесрочной перспективе доллар выглядит более привлекательным для покупок, если, конечно, обвал китайского фондового рынка не возобновится с новой силой, а с ним не вернутся панические настроения.

Техническая картина и торговая стратегия.

Медведи сумели вернуть себе все потери прошлой недели, на время даже опустив пару ниже некогда ключевого сопротивления 1.1215 и практически полностью нивелировать восходящий импульс. Дневные индикаторы развернулись вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения, в то время как часовые уже достигли зон экстремальных значений, предвещая паузу в снижении. Фундаментальная атмосфера вновь благоприятствует продажам, однако для входа в короткие позиции желательно дождаться более высоких уровней в районе 1.1450-1.1500. В качестве более рискованной стратегии возможны покупки в случае очередной неудачи около 1.1200 или 1.1150 (61.8% fibo 1.0807-1.1705), со стопом ниже 1.1100 и целью 1.1280, 1.1380. Но передерживать их на фоне растущих фондовых индексов не стоит, так как существенная корреляция все еще сохраняется.

Buy limit 1.1205, stop 1.1090, profit 1.1280, 1.1390

Buy limit 1.1160, stop 1.1090, profit 1.1280, 1.1390