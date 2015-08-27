Азиатские фондовые рынки восстанавливаются, Shanghai резко вырос

Оптимистичные настроения на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона были связаны сегодня с крупнейшим прыжком Уолл-стрит с 2011 года. Американские основные индексы прибавили минимум по 4%, инвесторы в Азии снизили градус беспокойства. В итоге даже китайские индексы существенно выросли, что дополнительно повлияло на нервную систему соседних фондовых площадок.

Shanghai Composite на турбулентных торгах сделал финальный рывок, и в течение последних 30 минут торгов перешел через психологически важную отметку в 3000 пунктов. День закончился на точке 3 085,4, в плюсе на 5,4%. Некоторые эксперты считают, что технически, фондовый рынок Китая должен был уже достигнуть дна, и теперь, когда регулятор снизил процентные ставки и нормы обязательных резервов, инвесторы начинают верить в поддержку правительства.

Многие банки выросли сегодня до дневного лимита в 10%: к примеру, это Bank of China и China Citic Bank. Крупнейший в мире банк по размеру активов, Industrial and Commercial Bank of China, прибавил 4,9%.

Hang Seng подскочил на 3,60%.

Nikkei прибавил 1,1%. Японский фондовый рынок был хорошо поддержан слабеющей иеной, которая помогла экспортерам: к примеру, Kikkoman подпрыгнула на 5,9%. Кроме того, многие из экспортно ориентированных компаний привлекли крупные заказы. Toyota Motor выросла на 1,5%, Sony прибавила 3%.

Выросли котировки банков. Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumimoto Financial Group прибавили более чем по 2%.

S&P/ASX увеличился на 1,3%. В австралийском индексе выросли практически все сектора. Australia and New Zealand Banking прибавил 1,8%, Westpac увеличился на 1,2%. Сильные цены на нефть подняли котировки энергетических компаний: Woodside Petroleum выросла на 1,7%; Oil Search — на 3,2%.

Kospi вырос на 0,7% и дошел до недельного максимума. Южнокорейский индекс оптимистично реагирует на отскок мировых фондовых рынков, и прежде всего — своего крупнейшего торгового партнера, Китая. Рост биржи был ограничен голубыми фишками: Hyundai Motor потеряла 2%, сталелитейный гигант Posco закрылся в минусе на 1,9%.



