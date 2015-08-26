Европейские фондовые индексы снижаются к концу торгов

Фондовые площадки Старого Света к 17.00 мск торгуются в минусе после целого дня колебаний вокруг флэт-линии. DAX потерял 0,42%; FTSE 100 ослаб на 0,72%; CAC 40 снизился на 0,53%. Рынки обрели было землю под ногами после информации о том, что китайский регулятор предпринял очередные меры по смягчению денежно-кредитной политики. И несмотря на то, что китайские индексы сегодня снова снизились, европейские фондовые площадки прекратили резкий обвал, но все равно к концу торгового дня демонстрируют движение вниз.

Что касается отдельно взятых акций, то, к примеру, два крупных представителя игорного бизнеса, британский Betfair и ирландский Paddy Power заявили о достижении принципиальной договоренности о ключевых пунктах возможного слияния. В итоге первая компания прибавила 17,3%, вторая — более 18%.

Glencore в начале торгов падал на 4,2%, но к вечеру «взял себя в руки» и теперь в минусе всего на 0,2%.

Автопром и ритейлеры потребительских товаров испытывали давление: инвесторы беспокоятся о здоровье китайской экономики, поэтому компании, которые экспортируют свою продукцию в Китай, потеряли сегодня в капитализации. К примеру, BMW и Fiat Chrysler опустились на 2%. В минусе люксовые марки Christian Dior и Burberry.

Оффшорный бурильщик Transocean обвалился на 9% после того, как заявил об отмене дивидендов и о крупных списаниях.







