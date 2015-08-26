Среда, полдень

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Обзор новостей и событий среды 26 августа 2015 года

Итак.

Валютная пара Евро доллар произвела тестирование отметки 1,1515 и продолжила нисходящий тренд к 1.1400. Назревает ожидание отскока.

Агентство Доу Джонс сообщает

Мировые фондовые рынки в среду испытывают новые трудности из-за неспособности абстрагироваться от опасений насчет усиливающегося замедления китайской экономики, ударивших по индексам в последние сессии.

Торги на европейских фондовых рынках в среду начались с понижением, после того как американские индексы упали в конце вчерашней сессии, разрушив надежды на возвращение к стабильности.

Сегодня фьючерсы на американские индексы указывают на небольшое восстановление. Фьючерсы на DJIA и S&P 500 повысились примерно на 1,1%.

Во вторник Dow Jones Industrial Average упал на 1,3% после того, как первоначальное ралли сдало обороты.

Stoxx Europe 600 к концу утренней части сессии упал на 1,6% вслед за ростом на 4,2% во вторник. Немецкий DAX потерял 1,6%, французский CAC-40 – 1,7%, а британский FTSE – 1,5%.

Индексы несут потери после очередной волатильной сессии в Китае, где новые меры центрального банка по смягчению денежно-кредитной политики, похоже, не смогли успокоить инвесторов. Народный банк Китая снизил процентные ставки и высвободил дополнительную ликвидность для банковской системы, смягчив требования к резервам капитала банков. Индекс Shanghai Composite колебался между ростом и падением и в итоге потерял 1,3%.

Некоторые инвесторы опасаются, что эти долгожданные меры центробанка Китая окажутся недостаточными для стабилизации рынков после продаж прошлой недели. Часть экономистов полагает, что правительство Китая предпримет дополнительные меры.

"Китайские власти топчутся на месте. Они реагируют на недавнюю динамику рынка, но не более того", – пишет в рассылке для клиентов Роб Уолднер, главный аналитик Invesco, которая управляет активами на 806,7 млрд долларов.

"Сильнее всего инвесторы озабочены тем, действительно ли темп экономического роста в Китае опускается относительно целевого правительственного уровня", – отмечает Уильям Фон, инвестиционный директор Baring Asset Management.

Китай нацелен добиться 7%-ного экономического роста по итогам 2015 года, тогда как за последние три десятилетия средний годовой рост достигал 10%.

"Рынки хотят получить от Китая план со способами регулирования замедления экономики ", – указал Томас Флури, глава валютной стратегии в компании UBS Wealth Management, которая управляет активами на 2 трлн долларов.

"Волатильность на фондовых рынках сейчас впечатляющая", - добавил он.

Однако некоторые инвесторы не видят причин для паники.

"Хотя мы прогнозируем замедление экономического роста Китая, мы считаем это естественной и неизбежной нормализацией для экономики такого масштаба", – комментирует Майкл Хейзенстаб, портфельный управляющий из сектора облигаций в Franklin Templeton Investments, в материалах для клиентов.

Некоторые аналитики полагают, что замедление экономики Китая может отложить планы ФРС по повышению ставок позднее в этом году. Ранее многие инвесторы ожидали повышения ставок в сентябре.

"Мы ждем, что ФРС повысит ставки во 2-й половине 2015 года, но не ориентируемся на какой-то конкретный период", – добавил Хейзенстаб.

Цены на нефть колебались незначительно после роста во вторник: нефть марки Brent подорожала на 0,2% до 43,31 доллара за баррель.

На валютном рынке евро снизился к доллару на 0,5% до 1,1460. Единая валюта достаточно стойко держалась по отношению к доллару в ходе волны продаж и пользовалась спросом как защитный актив. Доллар укрепился к иене на 0,6% до 119,364 иены за доллар.

На этом пока все важные события и заявления среды.