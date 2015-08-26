Америка вчера упала, инвесторы боятся за будущее экономики

Во вторник, 25 августа, торги на американских фондовых площадках завершились падением индексов. Интересно, что в начале торгов рынок подрос на новости от китайского центробанка, однако в последний час усилилась распродажа акций. Так, по итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,29%, Standard & Poor's 500 — на 1,35%, Nasdaq Composite — на 0,44%. Индекс волатильности VIX, который экономисты еще называют "индексом страха", остается около максимального уровня за последние четыре года - 36 пунктов, тогда как в среднем долгосрочное значение было на уровне 20 пунктов.

Аналитики Goldman Sachs говорят, что поддаваться панике не нужно из-за возможного снижения темпов роста китайской экономики, а нужно использовать нынешние колебания рынка для новых инвестиций. "В конечном счете, риски скорее есть для самого Китая", - считают они. А по прогнозу экспертов из Goldman Sachs, индекс Standard & Poor's 500 к концу года должен подняться на 11%. Кстати, S&P 500 вчера в ходе торгов поднимался на 2,9%, но потом сильно снизился.

В лидерах падения вчера были акции телекоммуникационных и электроэнергетических компаний. Акции Newmont Mining Corp. упали на 4,3% из-за страха возможного сокращения спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя металлов. Акции Twitter Inc. подешевели на 3,1%, когда компания ответила на претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США насчет постоянно меняющихся показателей в своей отчетности. Бумаги Toll Brothers Inc. упали в цене на 7,8%, потому что прибыль компании не оправдала прогнозы.

А вот бумаги Best Buy Co. подскочили на 12,6% на позитивных отчетах за прошлый квартал - сеть магазинов потребительской электроники увеличила чистую прибыль на 12%. Акции Apple Inc. подорожали вчера на 0,6%, хотя в ходе сессии цена поднималась на 4,8%.