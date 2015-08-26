Европейский рынок восстановился во вторник после снижения ставок в Китае

Вчера фондовые площадки Западной Европы показали максимальный прирост за 4 года, и это произошло после сильного обвала в понедельник (индексы упали на 5-6%), когда все основные мировые рынки испытали настоящий шок. Но ближе к вечеру вторника, когда китайский центробанк объявил о решении снизить процентные ставки, европейские рынки акций подросли.

Так, по итогам вчерашних торгов сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 4,2%, германский DAX — на 4,97%, французский CAC 40 — на 4,14%, британский FTSE 100 — на 3,09%, греческий ASE — на 9,38%.

Народный банк Китая во вторник снизил основные процентные ставки - в пятый раз с ноября прошлого года, чтобы как-то остановить падение рынков. Ставку по годовым кредитам снизили на 25 б.п. - до 4,6%, по годовым депозитам - до 1,75%. Изменения уже вступили в силу. К слову, азиатский рынок сегодня вновь пошел в рост.

Акции швейцарской Syngenta AG вчера подорожали на 5,8%, когда прошел слух о том, что американский Monsanto Co. хочет купить компанию на более выгодных условиях. Акции британской RSA Insurance Group Plc выросли на 4,7% тоже на информации о покупке компании швейцарским страховщиком Zurich Insurance Group.

Ценные бумаги BHP Billiton подскочили на 5,8% во вторник на позитивных отчетах за прошедший финансовый год. Акции концерна Royal DSM NV, который собрался сократить от 900 до 1,1 тыс. рабочих мест до конца 2017 года, подросли на 4%. Бумаги испанской Abengoa SA взлетели на 27% после объявления новых планов на увеличение капитала.