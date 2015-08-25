Обвал американского рынка акций — только начало тренда

По мнению директора по инвестициям в Leuthold Weeden Capital Management LLC Дуга Рэмси, коррекция на американских фондовых рынках может затянуться. "Все идет к тому, что фондовый рынок упадет еще глубже. Это только небольшая остановка, большого движения еще не было. Это пугает, и последние два дня сделали рыночный тренд особенно ужасным", - сказал Рэмси.

Рэмси сумел увидеть масштабную коррекцию фондовых индексов США за неделю до ее начала. Анализируя рыночные тенденции и настроения инвесторов, он пришел к выводу, что индекс S&P500 упадет на 20% от рекордного уровня. К слову, за прошлую неделю S&P500 уже потерял 7,5% от пиковых значений. Когда коррекция преодолеет порог в 10%, ФРС опять заговорит о новой программе количественного смягчения, считает аналитик. Регулятор одновременно с этим в очередной раз будет вынужден перенести планы по повышению ставки.

В понедельник падение на фондовых рынках США продолжилось с новой силой: в начале торгов индекс Dow Jones упал на 6,16%, потеряв более 1000 пунктов, индекс Nasdaq упал на 8% из-за резкого падения акций технологических гигантов. Цепную реакцию вчера запустили азиатские рынки, где творился настоящий кошмар. Китайские СМИ уже прозвали вчерашний день "черным понедельником". Китайский Shanghai Composite рухнул на 8,45%, Hang Seng потерял 6,7%, а индекс Тайваня Taiex упал на 7,5%. К слову, падение азиатских индексов во вторник продолжается.



По итогам торгов вчера на американских рынках Dow Jones упал на 3,58%, S&P 500 — на 3,94%, а Nasdaq Composite — на 3,82%. В лидерах падения — JPMorgan (-5,27%), UnitedHealth (-5,03%), Cisco (-4,84%), Chevron (-4,8%), Exxon Mobil (-4,73%).