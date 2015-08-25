EURUSD,USDCHF, аналитика и прогноз на 25 августа 2015 года. изменения

Добрый день уважаемые трейдеры!

Сегодня наш прогноз по валютной паре Евро доллар начинается с рекомендации держать в фокусе новостной фон.

в 11.00 по московскому времени выйдет объем макроэкономических данных по Германии, что несомненно внесет корректировки в Евро, а также в 17.00 будут опубликованы данные по США.

С точки зрения технического анализа на 08.10 московского времени стоит отметить, что валютная пара Евро-доллар проходит консолидацию в области 1,1555 - соответствует линии 23. 6 Фибоначи, положение индикаторов при этом говорит о сформировавшемся тренде восходящем и присутствии азиатских быков на рынке. От вышеуказанного уровня цена берет цель к подъему на уровень 1, 1623 и 1,1710. Альтернативный сценарий маловероятен.Пробой ниже уровня 1,1522 приведет котировки в диапазон 1,1443 от которого произойдет технический отскок. Сигнал закрепления покупки - проход цены выше уровня 1,1577. Начинайте покупки при закреплении выше уровня 1,1555, либо после прохода цены выше 1,1577. От продаж стоит воздерживаться до нормализации рыночной волатильности.

Пара Доллар-швейцарский франк сегодня сформирует продолжение нисходящей траектории. В настоящий момент происходит консолидация на уровне 0,9350. Не исключая фиксацию на этом уровне в течение текущего часа, котировки пары продолжат снижение.

Вся эта сущность поддерживается снижающимися индексами европейского рынка.

Успешных торгов! Удачного дня

Руководитель аналитической группы Trendnews g Уральская инвестиционная палата, Артем Попов