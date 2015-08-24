Индексы Европы и США обваливаются, нефть дешевеет, золото дорожает

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- Открытие торгов на американской фондовой бирже ознаменовалось обвалом «большой тройки». К 16.50 мск Dow Jones потерял 3,94%, обвалившись на 650 пунктов; S&P 500 упал на 3,97; Nasdaq — лидер падения, он в минусе уже на 4,09%. Уолл-стрит вошла в зону коррекции. Паника инвесторов связана с глобальным экономическим спадом: сегодня глубоко в красной зоне торговалась Азия, Китай продемонстрировал серьезный спад экономики и обвал фондовой биржи.
- Европейские индексы тоже сильно снизились: к 16.54 DAX потерял 5,72%; FTSE 100 в минусе на 5%; CAC 40 потерял 6,77%. Сводный индекс промышленных предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 обвалился на 6,46%.
- Обрушилась цена на сырьевые товары: к 17.00 Brent подешевела на 5,51% до $42,96 за баррель. WTI потеряла 5,32% и стоит $38,30 за баррель с поставкой в октябре. Продолжают обесцениваться медь, алюминий, платина, палладий и серебро.
- В сложившейся ситуации вверх резко пошло золото: сейчас оно в плюсе на 0,45%, тройская унция декабрьской поставки стоит 1 164,80 доллара. В краткосрочной перспективе, на фоне всеобщей паники на рынках, активы-убежища — такие, как золото, японская иена и швейцарский франк — выглядят очень привлекательными для инвесторов. USDJPY подешевела уже на 3,45%, доллар стоит сейчас 117,81 иен, это семимесячный минимум.