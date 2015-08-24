Индексы Европы и США обваливаются, нефть дешевеет, золото дорожает

Уолл-стрит вошла в зону коррекции. Паника инвесторов связана с глобальным экономическим спадом: сегодня глубоко в красной зоне торговалась Азия, Китай продемонстрировал серьезный спад экономики и обвал фондовой биржи.

лидер падения, он в минусе уже на 4,09%.

38,30 за баррель с поставкой в октябре. Продолжают обесцениваться медь, алюминий, платина, палладий и серебро.

В сложившейся ситуации вверх резко пошло золото: сейчас оно в плюсе на 0,45%, тройская унция декабрьской поставки стоит 1 164,80 доллара. В краткосрочной перспективе, на фоне всеобщей паники на рынках, активы-убежища — такие, как золото, японская иена и швейцарский франк — выглядят очень привлекательными для инвесторов.

USDJPY

подешевела уже на 3,45%, доллар стоит сейчас 117,81 иен, это семимесячный минимум.