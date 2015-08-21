Золото выросло на слабом китайском PMI и отставке Ципраса

Сегодня, после выхода разочаровывающей статистики по китайскому PMI в сфере производства, золото на мировых торгах выросло в цене. Спад производства в экономике № 2 в мире вызвал беспокойство трейдеров о замедлении глобальной экономической системы. Сегодня падают все фондовые рынки, у инвесторов остается немного вариантов для вложения средств. Поэтому они охотно покупали активы-убежища — в первую очередь, золото. В течение азиатской сессии котировки поднимались до 1 166,00, к 13.49 мск тройская унция золота декабрьской поставки немного сдала позиции и стоит $1 153,10.

Дополнительную поддержку золоту на этой неделе оказала публикация «минуток» ФРС, из которых эксперты рынка могли сделать вывод о том, что рост ставки может быть отложен до декабря. Доллар сегодня снизился к корзине валют, а в таких ситуациях золото обычно дорожает — как сегодня.

Спрос на золото подкрепляется еще и событиями в еврозоне: здесь подрастает неопределенность в политическом и экономическом отношении после того, как Алексис Ципрас подал в отставку в надежде укрепить свою власть на досрочных парламентских выборах.