Можно ли доверять Dukascopy, и Швейцарским банкам.

Дукаскопи Банк имеет лицензию швейцарского банка. Давайте сейчас абстрагируемся от конкретно данной компании и поговорим о такой стране как Швейцария.
Сегодня словосочетание Швейцарский банк связано с доверием, прозрачностью, надежностью, а также вариантом скрыть средства, которые не должна увидеть налоговая.
Эту репутацию, данная страна получала в течение многих десятилетий, и на этом держится почти вся экономика этой маленькой финансово-богатой страны.
А теперь представьте, что нашелся один банк, созданный в 90-х годах, который подорвет доверие к данной стране, испортит репутацию и поставит под угрозу экономику всей страны.
Правительство Швейцарии, я думаю, как минимум сотрет данный банк в порошок. А его владельцы будут скорее всего всю оставшуюся жизнь прятаться от закона где-нибудь в Индии.
Да проверить на 100% данную инфу, мы сможем, только лишь взломав компьютер банка, и изучив систему, по которой отсылаются ордера на межбанк. А так как это довольно тяжело сделать, да еще и наказуемо, то есть другой вариант. Прежде чем выдать банковскую лицензию, регуляторы в Швейцарии полностью проверяют компанию, так что это уже было сделано за нас.
И очень странно видеть людей доверяющих СНГ - брокерам, которые даже лицензию на деятельность не имеют, а если имеют, то в большинстве случаев это лицензия букмекерской конторы.
А Швейцарские банки - это явное тому подтверждение