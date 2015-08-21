Можно ли доверять Dukascopy, и Швейцарским банкам.

В последнее время меня часто спрашивают, а действительно ли Дукас не является кухней? Можно ли ему доверять? И почему в Дукаскопи Европа можно открыть счет от 100$, ведь сделки в 1000 долларов не выводятся на межбанк, значит, что то здесь не чисто.

Дукаскопи Банк имеет лицензию швейцарского банка. Давайте сейчас абстрагируемся от конкретно данной компании и поговорим о такой стране как Швейцария.

Швейцария не участвовала в войнах и занимала нейтральную позицию среди всех стран. За это она получила огромное доверие со стороны инвесторов и вкладчиков, особо популярным стало сберегать свои средства в Швейцарском банке.

Сегодня словосочетание Швейцарский банк связано с доверием, прозрачностью, надежностью, а также вариантом скрыть средства, которые не должна увидеть налоговая.

Эту репутацию, данная страна получала в течение многих десятилетий, и на этом держится почти вся экономика этой маленькой финансово-богатой страны.

А теперь представьте, что нашелся один банк, созданный в 90-х годах, который подорвет доверие к данной стране, испортит репутацию и поставит под угрозу экономику всей страны.

Правительство Швейцарии, я думаю, как минимум сотрет данный банк в порошок. А его владельцы будут скорее всего всю оставшуюся жизнь прятаться от закона где-нибудь в Индии.

Так как Дукаскопи является Швейцарским банком, и имеет на это лицензию, то обмануть клиента будет стоить им очень дорого.

Если данный брокер, утверждает что он является STP + ECN брокером , значит так оно и есть, и все ваши сделки хеджируются на межбанке.

Да проверить на 100% данную инфу, мы сможем, только лишь взломав компьютер банка, и изучив систему, по которой отсылаются ордера на межбанк. А так как это довольно тяжело сделать, да еще и наказуемо, то есть другой вариант. Прежде чем выдать банковскую лицензию, регуляторы в Швейцарии полностью проверяют компанию, так что это уже было сделано за нас.

К чему я веду: любой банк в Швейцарии является надежным, и Дукаскопи не будет исключением. Можно ли доверять Швейцарскому банку, ну тут вопрос уже субъективный. Я не особо доверяю русским и украинским банкам.

И очень странно видеть людей доверяющих СНГ - брокерам, которые даже лицензию на деятельность не имеют, а если имеют, то в большинстве случаев это лицензия букмекерской конторы.

Дорогие читатели, на сегодняшний момент, если можно чему либо доверять, так это швейцарским стандартам качества, прозрачности и честности, чего не скажешь ни про одну другую страну в мире.

А Швейцарские банки - это явное тому подтверждение