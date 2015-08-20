Голубиные минутки FOMC подняли золото к пятинедельному максимуму

На сегодняшних торгах золото поднималось до самого высокого уровня за последние пять недель. К 11.22 мск желтый металл с поставкой в декабре стоит 1 137,00 доллара, прибавив 0,81%. Инвесторы интерпретировали вышедший вчера протокол FOMC, из которого понятно, что рост процентной ставки ФРС США может быть отложен.

Сентябрьский старт ужесточения монетарной политики становится всё менее вероятен: отставание инфляции и общее ослабление мировой экономики создают слишком большие риски. Сегодня трейдеры оценили еще и тот факт, что «минутки» вышли с трехнедельным запозданием, а с тех пор снова обвалилась нефть и произошла девальвация юаня, перетряхнувшая все азиатские рынки.

Трейдеры по золоту надеются на рост вероятности роста ставки в декабре, а это дает ценам на желтый металл поддержку в ближайшей перспективе.

Золото сейчас находится на верном пути ко второму подряд еженедельному росту. Потенциальная задержка в повышении ставки до декабря предполагает потенциальный рост покупки непроцентных активов — таких, как драгоценные металлы. Начальное сопротивление, которое видят эксперты рынка, находится на уровне в $1 150. Такую цену в последний раз можно было наблюдать в мае. Движение к этой отметке можно увидеть в краткосрочной перспективе, и технически сейчас для золота сложились бычьи условия.