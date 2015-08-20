Американские рынки упали вчера на фоне снижения нефтяных цен и публикации протокола ФРС

В среду, 19 августа, американские фондовые индексы завершили торговую сессию в красной зоне. Негативно повлияли на цены акций падение нефтяных котировок и протоколы июльского заседания ФРС. В протоколах, в частности, рынок увидел сомнения регулятора, что экономика готова к повышению процентных ставок. По итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,93%, Standard & Poor's 500 — на 0,83%, Nasdaq Composite — на 0,8%.

Американская нефть вчера упала в цене более чем на 4%, покоряя новые минимумы за последние шесть лет — котировки снизились после выхода отчетов по запасам сырья на прошлой неделе — они выросли, хотя аналитики ожидали падение запасов нефти. Кроме того, инвесторы внимательно наблюдают за данными по инфляции в США и распродажей китайских активов.

Лидерами падения вчера стали акции энергетического сектора: Chevron Corp. потеряла 3%, Exxon Mobil Corp. - 2,1%, Marathon Oil Corp. - 7,2%, Anadarko Petroleum Corp. - 5,6%. Акции Seagate Technology Plc упали на 5%, когда прошла новость о том, что Seagate покупает производителя ПО и оборудования для хранения информации Dot Hill Systems Corp. за $700 млн. Акции Target Corp. подорожали на 0,7% после того, как ритейлер улучшил прогноз годовой прибыли.