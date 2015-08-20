New files PPC for advisor Pro PIPS. August 2015. Новые файлы PPC для советника Pro PIPS. Август 2015.

Hello.

Prepared new PPC files for Advisor ProPIPS.

These files, unlike the previous one can be applied at any Loading mode (previously the maximum was middle).

Since EA version 1.9 I recommend to use these files in conjunction with the new Loading mode - middle-high.

To use these files you need to unzip PPC_August_2015.zip and the files *.ppc and copy to the following directories:

1) For the strategy tester: In the terminal, go to File - Open data folder - tester - files

2) For live (real or demo) trading: In the terminal, go to File - Open data folder - MQL4 - files

Than set up option Strategy to from_file and than you can set Loading in middle-high. (or use from_file_settings_risk_5000.set)





To switch to the new settings will need to make regeneration adviser (press the Regeneration button, next Confirm), current position will be closed in whole or in part.

Здравствуйте.

Подготовлены новые файлы PPC для советника ProPIPS.

Эти файлы в отличие от предыдущих могут применяться на любом режиме Loading (ранее максимальный был middle).

Начиная с версии советника 1.9 рекомендую использовать эти файлы совместно с новым режимом Loading - middle-high.

Чтобы использовать эти файлы требуется разархивировать PPC_August_2015.zip и файлы *.ppc скопировать в следующие каталоги:

1) Для тестера стратегий: В терминале заходим Файл - Открыть каталог данных - tester - files

2) Для реальной торговли: В терминале заходим Файл - Открыть каталог данных - MQL4 - files

Далее установить в настройках советника параметр Strategy в from_file. И если требуется то Loading в middle-high (или воспользоваться from_file_settings_risk_5000.set)

Чтобы перейти на новые настройки потребуется произвести регенерацию советника (нажать кнопку Regeneration - далее Confirm), текущие позиции закроются все или частично.