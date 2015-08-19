Американские фондовые индексы незначительно упали во вторник

Падающие цены на сырьевые товары и слабые отчеты крупнейшего ритейлера Wal-Mart Stores смогли затмить вчера сильные статданные по рынку недвижимости в США. Сырье продолжает дешеветь, а цены на медь даже обновили вчера шестилетние минимумы — рынок боится, что избыток предложения сохранится из-за падения темпов роста китайской экономики.

"Рынок не может определиться с направлением дальнейшего движения, - говорит инвестиционный аналитик из Janney Capital Management Марк Лускини. - У инвесторов нет стимула вкладываться в акции, так как фондовый рынок может упасть, но и оснований для распродажи бумаг тоже нет, потому что американская экономика растет приличными темпами, как и прибыли компаний".

Позитивной новостью во вторник были отчеты Минторга о том, что количество новостроек в США выросло на 0,2% и дошло до рекордной за 8 лет отметки в 1,206 млн домов. После выхода данных акции строительных компаний выросли - к примеру, акции Lennar и Toll Brothers подорожали более чем на 2,7%.

По итогам торгов вчера индекс Dow Jones снизился на 0,19%, Standard & Poor's 500 — на 0,26%, Nasdaq Composite — на 0,64%.

Акции компании Freeport-McMoRan упали на 3,1%. Бумаги Home Depot Inc. подорожали на 2,6% на хороших квартальных отчетах. А вот акции Wal-Mart упали вчера на 3,4%, потому что ритейлер не оправдал прогнозов по чистой прибыли в прошлом квартале, а также ухудшил прогноз на год в целом.

Акции Micron Technology упали на 4,9%, SanDisk Corp. - на 2,2%, Skyworks Solutions - на 5,8%. Аналитики Bank of America опасаются, что данный сектор в опасности из-за высоких капитальных затрат компаний. Акции Facebook Inc. вчера поднялись на 1,3%, когда аналитики MKM Partners улучшили прогнозы по их акциям (с $105 до $120).