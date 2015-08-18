Золото колеблется в ожидании роста ставок ФРС

Сегодня золото торгуется в узком диапазоне. К 10.58 мск тройская унция с поставкой в декабре стоит 1 118,50 долларов. Высоко подняться не получается, потому что инвесторы надеются на скорый рост процентной ставки в США. В пользу сентябрьского повышения говорят главным образом твердые экономические сигналы. К примеру, вчерашние данные показали, что настроения в секторе строительства жилья выросли в августе до самого высокого уровня за последние 10 лет. Рост рынка труда тоже говорит в пользу того, что пора начать нормализацию монетарной политики.

На прошлой неделе золото закончило семинедельный период снижения: шок от девальвации китайского юаня стимулировал уход инвесторов в актив-убежище. Однако юань стабилизировался, и рыночные акценты снова начали смещаться к надвигающемуся росту ставки ФРС.



Эксперты на азиатских рынках прогнозируют относительную стабильность цены на золото в ближайшие одну — две недели. По их мнению, тройская унция будет колебаться вокруг $1100, а рост ставки уже заложен в цену драгоценного металла.