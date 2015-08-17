Торги в Азии закончились разнонаправленно из-за японского ВВП и опасений по Китаю

Азиатские ценные бумаги торговались в понедельник разнонаправленно: инвесторы взвешивают возможность дальнейшего падения юаня и обсуждают сокращение экономики Японии во втором квартале.

Shanghai Composite закрылся в плюсе на 0,7%. Среди лидеров роста были авиакомпании: China Eastern Airlines выросла на 10% после позитивного отчета о квартальной прибыли. Air China отскочила вверх на 8,9%. На прошлой неделе авиаперевозчики дешевели на опасениях о том, что слабый юань может увеличить расходы по займам и траты на топливо, однако последние две сессии успокоили инвесторов, а удешевление нефти традиционно дает поддержку акциям транспортных компаний.

Hang Seng отступил на 0,74%. Ключевой индекс Гонконгской биржи упал к четырехнедельному минимуму, проигнорировав усиление своего материкового коллеги. Здесь инвесторы всё еще сомневаются в силе экономики и боятся дальнейшего ослабления юаня. Аналитики рынка говорят, что негативные последствия, вызванные ослаблением экономических перспектив и неминуемый рост ставки ФРС США, сильно надавили на ключевые сектора экономики Гонконга. Это и авиакомпании, и девелоперские фирмы, и автопром, и многие другие.

Под давлением оказались страховщики: они боятся возможных претензий после трагических событий в порту Тяньцзин. Ping An Insurance Group упала на 1%, China Life потеряла 1,6%. 4% потеряла компания Singamas Container Holdings после новостей о том, что ее склады пострадали во время взрывов в Тяньцзине, а один из сотрудников пропал без вести.

Nikkei вырос на 0,5%. Данные по ВВП Японии оказались лучше ожиданий, хоть цифра и отрицательная. Экономика страны сократилась в годовом выражении на 1,6% в период с апреля по июнь. Это лучше, чем предварительные оценки в 1,9%, но значительно хуже, чем 4,5%-ный рост в первом квартале.

Среди корпоративных новостей — например, прыжок Kikkoman Corp на 5,1%: целевая цена ее акций повышена.

S&P/ASX прибавил 0,2%. Австралийский индекс отошел от своих шестилетних минимумов предыдущей сессии. Это произошло благодаря отдельным сильным компаниям.

Так, горнодобывающая компания Lynas прибавила 11,4% после сообщения о реструктуризации своих долгосрочных долгов. Золотодобытчик Newcrest Mining подорожал на 4,5% после отчета о полугодовой прибыли. Поставщик угля Aurizon Holdings вырос на 3,6% после того, как сообщил о росте прибыли и повышении коэффициента дивидендных выплат.

Kospi понизился на 0,8%. Южнокорейская биржа не работала в пятницу из-за национального праздника, и сегодня, после долгих выходных, ушел в минус. Среди голубых фишек было замечено всеобщее падение: сталелитейная компания Posco потеряла 2,4%; Samsung Electronics потерял 3,2% (а ведь на этой неделе компания представляет рынку две новых модели крупноэкранных смартфонов). Hyundai Motor по итогам изменчивых торгов оказался в красной зоне на 0,7%.