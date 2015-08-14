Золото заканчивает неделю ростом, но перспективы у него слабые

В пятницу золото отошло от трехнедельного максимума: Китай спешит успокоить взволнованные рынки, а оптимистичные данные по розничным продажам в США освежают ожидания скорого роста процентной ставки ФРС.

Однако по итогам недели драгоценный металл все еще остается в плюсе почти на 2%: драматические события на азиатском валютном рынке заставили инвесторов поволноваться и на время уйти в активы-убежища —- такие, как золото и другие драгоценные металлы. К 10.45 мск декабрьский фьючерс на золото стоит $ 1 115,90 за тройскую унцию. Впрочем, волатильность на валютных площадках постепенно снижается, и это — не самый лучший фактор для золота.

По словам профессиональных трейдеров, золото предположительно будет искать поддержку в районе $ 1 110, в то же время как любое движение наверх будет жестко ограничиваться уровнем в $ 1 120 — 1 125.