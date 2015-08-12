Как подешевевший юань влияет на глобальные рынки?

Последствия тактики Пекина распространяются по всему миру. Свое отражение девальвация юаня нашла и на валютных, и на фондовых, и на сырьевых рынках.

Проблема Китая — проблема мира

Своими действиями Китай просигнализировал, что он не смог переломить внутренний экономический спад, и вопрос вышел за границы Поднебесной. Теперь это общемировая проблема.

За последние 12 месяцев китайские власти четыре раза снижали процентные ставки и постоянно закачивали деньги в фондовый рынок. Эти меры были направлены на стимулирование внутреннего спроса во второй по величине экономике мира. Сейчас, девальвировав юань, китайские власти обращаются к спорной тактике, последствия которой по природе своей токсичны и отражаются далеко и широко.

Дешевый юань призван помочь китайскому экспорту. Также он может осложнить принятие решения ФРС о начале повышения процентной ставки в США. Ситуация давит на прямых торговых конкурентов Китая — Южную Корею и Японию, которые могут последовать примеру Поднебесной и тоже удешевить собственные валюты. Всё это повышает риски волатильности в других развивающихся экономиках.

Повышение ставки ФРС снова могут отложить

В более глобальном смысле девальвация юаня — это сигнал инвесторам о том, что политики в Китае и других странах готовы использовать любые инструменты для решения проблемы медленного роста. Эксперты предполагают, что юань продолжит существенно снижаться.

Китайские чиновники преподносят свои действия как очередной шаг к переводу валютной политики из области госрегулирования на рыночную основу. Казалось бы, именно этого желали американские власти и Международный Валютный Фонд.

Однако администрация Обамы отреагировала на события осторожно. Пресс-секретарь министерства финансов заявляет, что «еще слишком рано, чтобы в полной мере оценить последствия изменений». Полномасштабное влияние действий Китая на глобальную систему будет понятно в тот момент, когда чиновники дадут понять, готовы ли они пойти на дальнейшее ослабление юаня.

Если это произойдет, что ФРС может испытать новые трудности. Укрепление доллара надавит на импортные цены и на глобальную инфляцию. ФРС говорит, что не собирается поднимать краткосрочные ставки, пока не будет достаточно уверена в том, что подъем инфляции к целевому уровню в 2% будет проходить по заранее намеченному плану.

Некоторые чиновники ФРС дают понять, что готовы повысить ставки уже на заседании 16 — 17 сентября. Сама по себе девальвация юаня вряд ли убедит их подождать подольше. Но если падение китайской валюты углубится, то в сочетании с другими факторами (снижением доходности по казначейским облигациям США и слабыми данными по заработной плате) оно из-за замедления инфляции может стать серьезным препятствием к росту ставок.

Эксперты говорят: «Девальвация юаня — это дефляционный фактор, потому что весь импорт из Китая станет дешевле. Причин для увеличения ставки в сентябре сейчас становится всё меньше».

Девальвация юаня может усилить дефляцию в Европе

Крупные мировые центробанки в последнее время работают по принципу своеобразного джентльменского соглашения. Они не протестуют, когда обесцениваются другие валюты, не толкают вниз конкурентов, чтобы улучшить свои конкурентные позиции в мировой торговле.

Тем не менее, процентная ставка была проблемой, к примеру, для европейских властей. Столкнувшись весной 2014 года с высоким курсом евро, чиновники ЕЦБ начали предупреждать о том, что сила валюты может ослабить инфляцию. В итоге Европа получила программу QE. Политика ЕЦБ распространилась и на остальную Европу. К примеру, столкнувшись с беспрецедентным усилением франка, швейцарский регулятор в январе отказался от ограничения курса франка к евро. Удешевление китайского импорта может усилить проблемы с инфляцией и в Европе.

Валюты Азиатско-Тихоокеанского региона: налетай, подешевело!

Азиатские страны, которые имеют интенсивные торговые связи с Китаем или конкурируют с Пекином на других рынках, оказались под давлением. Если девальвация юаня углубится, то их валюты тоже пойдут вниз — как, собственно, уже и происходит. Вчера и сегодня обрушились южнокорейская вона, австралийский доллар и тайский бат: инвесторы делают ставку на то, что ход Китая может привести к дальнейшему смягчению монетарной политики в этих странах. Экономисты, работающие с азиатским регионом, говорят, что новая тема для размышления сейчас здесь — разворачивающееся ослабление валютного рынка.

Особенно сильное давление в сторону смягчения денежно-кредитной политики ожидается в Южной Корее, которая все чаще конкурирует с Китаем на мировых рынках в части продажи косметики, электроники и автомобилей. Рост в Южной Корее в этом году разочаровал экспертов, и правительство опиралось на снижение процентной ставки и ослабление воны для поддержания экономики. Пока это не принесло никаких плодов: в июле экспорт снизился в годовом выражении на 3,3% - уже седьмой раз подряд.

Представители Банка Кореи предупреждают, что китайская девальвация усиливает давление на вону, а слишком сильное ослабление корейской валюты может привести к тотальному бегству капитала из страны.