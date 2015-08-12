Золото на трехнедельных максимумах

Вот уже пятую сессию подряд золото растет. К 10.16 мск тройская унция с поставкой в декабре стоит $1 118,60, в течение сегодняшнего дня прибавив порядка 1%.

Сейчас золото популярно в качестве актива-убежища. После девальвации юаня и явного намека на продолжение Китаем валютных войн рисковые активы подешевели, а спрос на золото вырос.

Шаг китайских властей по 2%-ной девальвации юаня привел во вторник к снижению всех основных фондовых рынков. Сегодня Пекин позволил юаню резко снизиться во второй раз. В итоге упали акции и валюты во всей Азии и в остальных развивающихся странах.

Аналитики комментируют ситуацию двояко. С одной стороны, золото в качестве безопасного убежища сейчас получает поддержку в условиях глобальной неопределенности. С другой стороны, если действия Китая снова «пришпорят» ход валютной войны, то мы получим очередное усиление доллара по отношению ко всем мировым валютам — а это в конечном счете снова ослабит золото. К тому же, слабый юань делает золото более дорогим для китайских потребителей, а Поднебесная давно удерживает мировое лидерство по закупке желтого металла. Это может дополнительно ослабить спрос на золото. Кроме того, не нужно сбрасывать со счетов и намерение ФРС повысить свою процентную ставку, а это — долгосрочный и стопроцентный фактор давления на золотые котировки.