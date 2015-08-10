Нефть падает, аналитики банков ухудшили прогнозы по ее котировкам

Эксперты вновь пересмотрели свои прогнозы по ценам на нефть в связи с ожидаемым увеличением добычи нефти в Иране и на фоне высоких объемов добычи в странах ОПЕК и США. И в то же время спекулянты нефтяного рынка увеличивают ставки на рост стоимости нефти впервые за семь недель.

Аналитики Societe Generale ухудшили свой прогноз по стоимости нефти WTI на третий квартал 2015 года на $12,2 за баррель - до $47,8 за баррель. Цена нефти марки Brent, по их мнению, будет в районе $53,1 за баррель. "Избыточные поставки нефти на мировой рынок будут более существенными, чем ожидалось, и такая ситуация продлится намного дольше", - говорят аналитики Societe Generale Майкл Уиттнер и Ашиша Карела. По их мнению, избыток нефти на рынке появится из-за растущей добычи в странах ОПЕК и появления «старого» игрока — Ирана, когда с него снимут санкции.

Прогнозы для нефти WTI и Brent на IV квартал этого года также понижены экспертами Societe Generale на $7,5 - соответственно до $52,5 и $57,5 за баррель, на 2016 год снижены еще на $5 - до $55 и $60 за баррель соответственно.

Аналитики из JPMorgan Chase & Co. тоже ухудшили прогнозы по стоимости нефти на второе полугодие 2015 года и 2016 год. Так, по оценкам экспертов JPMorgan, средняя цена нефти WTI в июле-декабре составит $44 за баррель, Brent - $50 за баррель. "Пик сезонного технического обслуживания на нефтеперерабатывающих предприятиях, который придется на октябрь, может привести к падению цен существенно ниже прогнозируемых на второе полугодие уровней и появлению на рынке новых минимумов этого года", - отмечают эксперты JPMorgan.

В среднем стоимость WTI в этом году будет $48,5 за баррель, Brent - $54,5 за баррель. В следующем году — WTI дойдет до $46,5 за баррель, Brent — до $52,5 за баррель. Как утверждают эксперты JPMorgan, рост мирового спроса на нефть в III и IV кварталах этого года также понизится. Средние темпы роста спроса во втором полугодии составят 1,3 млн баррелей в сутки, в следующем году - до 1,35 млн баррелей в сутки.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре торговались на уровне $49,47 за баррель, а сентябрьские контракты на WTI — на уровне $43,75 за баррель.