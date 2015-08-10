В переговорах Греции с кредиторами есть прогресс

В эти выходные (суббота-воскресенье) министр финансов Греции Евклид Цакалотос и министр экономики Йоргос Статакис провели многочасовые переговоры с представителями Еврокомиссии, МВФ, ЕЦБ и стабилизационного фонда ESM. По сообщению газеты The Wall Street Journal, в переговорах наметился прогресс, что, несомненно, радует инвесторов, хотя до сих пор и остаются сомнения в том, что третий пакет помощи Афинам успеют одобрить до 20 августа, когда нужно выплатить ЕЦБ очередную часть долга - 3,2 млрд евро.

Греческие переговорщики сообщают, что во время встречи обсуждались экономические реформы и бюджетные расходы, которые необходимо провести, чтобы одобрили пакет помощи от кредиторов и выделили транш в рамках программы в объеме 86 млрд евро. Стороны обсудили проект меморандума, который составили совместно со всеми участниками переговоров. Как сказал один из официальных представителей еврозоны, "был достигнут серьезный прогресс".

Если Греция не успеет или не сможет перевести очередной платеж в ЕЦБ, то дефолт по этому долгу существенно осложнит ситуацию в стране, потому что может повлечь за собой отказ ЕЦБ от финансирования греческих банков. Главный момент, по которому Греции предстоит договориться с кредиторами, - это объем сокращения бюджетных расходов и формирование фонда госактивов в объеме $50 млрд, которые выставят на продажу. Таковы были условия кредиторов, которые одобрили правительства Греции и всех стран еврозоны. Кроме этого, на переговорах обсудят восстановление финансовой системы Греции, которая сильно пострадала из-за оттока средств с депозитов в банках и резкого ухудшения ситуации в экономике страны: многие заемщики попросту оказались неспособны возвращать свои долги.

На пополнение ресурсов банковского сектора, по некоторым оценкам, потребуют около 25 млрд евро. На этой неделе премьер-министр Греции Алексис Ципрас должен созвать парламент, который сейчас на каникулах, чтобы ускорить одобрение соглашения и успеть завершить все до 20 августа. Одобрить соглашение поможет поддержка оппозиционных партий, считают аналитики, т.к. коалиция Ципраса "Сириза" не очень-то поддерживает его действия.

По другим оценкам, вряд ли сторонам удастся достичь договоренностей до 20 августа — слишком уж долгими и мучительными были предыдущие переговоры, которые затянулись на пять месяцев и держали в напряжении многие мировые рынки. Кроме того, любое соглашение Афин с кредиторами еще требует поддержки государств еврозоны, которым, скорее всего, тоже придется проводить экстренные заседания.

Опять же, по информации The Wall Street Journal, министры финансов стран еврозоны, как ожидается, проведут такое заседание на этой неделе. Но вряд ли министерство финансов Германии готово к соглашению с Грецией, причем представитель ФРГ отказался как-либо комментировать ход переговоров, сказав лишь, что Афинам необходимо модернизировать все стороны управления. Сомнения вызывает и позиция МВФ, который недавно только заявил, что его участие в третьем пакете помощи Греции сомнительно и возможно только в том случает, если фонд будет уверен в том, что страна сможет справиться с огромной долговой нагрузкой. А для этого может потребоваться реструктуризация греческого долга, против которого, опять же, выступает Германия.

Сегодня греческий фондовый рынок продолжает рост — к 10:55 мск фондовый индекс ASE поднялся на 2,14%.