Торги в Азии завершились в плюсе, только китайский рынок продолжает падать

По итогам торгов в среду почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показали рост на фоне позитивной квартальной отчетности компаний и повышения цен на сырье. Но сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,1% вслед за Китаем, чей рынок акций вчера продемонстрировал бурное ралли, но сегодня вновь ушел в минус. Инвесторы сомневаются, что действия властей надолго поддержат китайский рынок. Индекс Shanghai Composite опустился в среду на 1,62%, Shenzhen Composite - на 1,1%. Японский Nikkei 225 подрос на 0,46%, Topix — на 0,36%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,44%, южнокорейский Kospi - на 0,09%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 сегодня упал на 0,42%.

В Гонконге подорожали акции китайских производителей цемента: BBMG Corp. прибавила 8,1%, Anhui Conch Cement — 4,9%. Акции японского производителя медицинского оборудования Terumo Corp. подскочили на 12,9%; компания вчера после закрытия торгов объявила о росте чистой прибыли на 73%. Бумаги производителя морских буровых установок SembCorp Marine Ltd. выросли на 4,7%, а котировки акций его материнской компании SembСorp Industries подскочили на 9,5% благодаря позитивным отчетам.

Акции японского ритейлера Marui Group рухнули на 11%, потому что продажи в июле оказались очень слабыми, а ситуация в сфере торговли одеждой остается напряженной.