Доллар снижается в ожидании новых американских отчетов

Во вторник днем доллар США демонстрирует падение против основных мировых валют - рынки ждут отчетов американского правительства по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы оценить вероятность изменения ключевых ставок ФРС на сентябрьском заседании. Индекс доллара к 15:12 мск упал на 0,16% - до отметки 97,44 пунктов.

Пара EUR/USD выросла на 0,16% - до 1,0969. Доллар упал вчера после выхода разочаровывающих отчетов США. Так, рост потребительских расходов в июне замедлился, а активность в производстве США упала в июле. Кроме того, объем расходов в строительном секторе в июне вырос самыми низкими темпами за пять месяцев.

Доллар по отношению к фунту сегодня падает — пара GBP/USD выросла на 0,21% - до отметки 1,5619. Сегодня отчеты показали, что индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании от Markit упал с 58,1 в июне до 57,1 в июле. Экономисты ждали показателя 58,4. Доллар немного упал по отношению к иене: пара USD/JPY торгуется на отметке 124,00 (-0,03%), и подрос по отношению к швейцарскому франку: пара USD/CHF поднялась на 0,04% - до 0,9695.

Доллары Австралии и Новой Зеландии поднялись, пара AUD/USD подскочила на 1,59% до 0,7401, а пара NZD/USD выросла на 0,56% - до 0,6601. Австралийский доллар укрепился на данных, показавших рост объема розничных продаж в Австралии в июне на 0,7% вместо ожидаемого прироста на 0,5%. Кроме того, дефицит торгового баланса Австралии сузился в июне до $2,6 млрд с пересмотренных $2,68 млрд в мае. Резервный банк Австралии решил оставить процентную ставку на уровне 2,00%, как и ожидал рынок.

Между тем пара USD/CAD опустилась на 0,16% - до 1,3134.