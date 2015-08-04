Котировки нефти Brent обвалились ниже $50 за баррель

Во вторник утром нефтяные котировки упали до уровней января 2015 года. Падение цен продолжается — сегодня к 8:04 мск фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре торговались на уровне $49,69 за баррель, а WTI – на уровне $45,48 за баррель. В конце вчерашних торгов Brent закрылся на отметке $49,55.

Негативная динамика на рынке нефти сохраняется. Август начался с сильного падения котировок, а июль вообще стал худшим месяцем для нефти в 2015 году.

WTI вчера на торгах падала на 4,1% - до уровня $45,17 за баррель, это самый низкий уровень с марта 2015 года. Фьючерсы на Brent рухнули в понедельник более чем на 5%, опустившись ниже отметки $50 за баррель. Эксперты говорят, что плохая атмосфера на сырьевом рынке сейчас из-за слабых данных по экономике Китая и из-за излишка предложения нефти на рынках.