Опережающее сглаживание. Публичная версия. Обзор.

Продолжаем ремонтировать индикаторы. Сегодня в Маркете была опубликована первая облегченная версия индикатора с использованием кластерной фильтрации. Это тот самый индикатор, который был обещан в прошлый раз. Он строит линию простого скользящего среднего (SMA) и линию простого скользящего среднего, пропущенную через кластерный фильтр (SMA+Cluster). Таким образом можно сразу посмотреть насколько результат применения фильтра хорош или плох.

В видео обзор решил добавить сравнение SMA и SMA+Cluster, которое демонстрирует скрытое или, лучше сказать, не сразу заметное преимущество нового индикатора. Индикатор можно скачать здесь.







Индикатор ClusterSMA для тестирования:

Начало проекта: Опережающее сглаживание. Ремонт индикаторов.



Статья по теме: Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени

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