Нефтяные котировки вновь падают: Brent уже дешевле $52

В понедельник утром фьючерсы на нефть марки WTI к 9:00 мск подешевели до $46,64 за баррель, а Brent торговалась на уровне $51,67 за баррель.

Нефтяные котировки снижаются из-за вероятности резкого роста добычи «черного золота» в Иране, когда снимут санкции. Как сообщает агентство IRNA, Иран в состоянии нарастить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки всего за неделю после снятия санкций и на 1 млн баррелей - в течение месяца. В прошлом месяце Иран добывал около 2,85 млн баррелей в сутки (в конце 2011 года - 3,6 млн баррелей в сутки).

«Если Иран сможет нарастить добычу нефти до такого уровня, то цены на нефть продолжат снижаться, поскольку это только ухудшит ситуацию с переизбытком предложения на рынке», — считает аналитик Samsung Futures Inc. в Сеуле Хон Сун Ки.