Что ждать от заседания центробанка РФ в пятницу?

На пятницу, 31 июля, запланировано очередное заседание Банка России по денежно-кредитной политике. В этом году российский регулятор уже четыре раза снижал ключевую ставку, чтобы стимулировать рост экономики, но сделает ли он это в пятый раз, когда курс рубля опять падает, а инфляция растет?



Еще в июне большинство экспертов было уверено, что центробанк понизит ставку хотя бы на символические 50 пунктов, но сейчас у них появились сомнения. По данным Росстата, в июле цены выросли на 0,8% в месячном выражении, тогда как в июне было всего 0,2%, а в мае - 0,4%. Кроме того, годовая инфляция в этом месяце, скорее всего, составит 15,7% против 15,3% в июне. Это все из-за индексации тарифов, которая была в начале месяца, а также из-за обвала курса рубля за месяц почти на 10%.

В любом случае, решение ЦБ отразится на динамике ставок по депозитам. Скорее всего, даже «пауза» в смягчении монетарной политики вряд ли остановит падение процентов по вкладам. А что касается стоимости кредитов, то здесь тоже можно не ждать быстрого понижения - по статистике самого Банка России, проценты по банковским кредитам реагируют на смягчение монетарной политики лишь спустя 2-3 месяца.

На прошлом заседании (в июне) центробанк РФ снизил ставку на 1 п.п.— до 11,5%. Тогда глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что темпы снижения ставки могут быть замедлены. Сегодня депутат госдумы Владимир Гутенев высказался очень неоднозначно о процентных ставках ЦБ: "Если 31 июля на заседании совета директоров центробанк ограничится символическим снижением ключевой ставки на 0,25 — 0,5 п.п. или оставит ее на нынешнем уровне, можно говорить о том, что он принял окончательное решение не участвовать в формировании экономики развития. Такая денежно-кредитная политика главного финансового регулятора страны говорит о желании заниматься лишь локальными вопросами по обеспечению псевдосдерживания инфляции. Сохранением высокой ключевой ставки ЦБ запустит новый виток инфляции".