Азиатские рынки показали смешанную динамику в четверг, Китай вновь упал

Сегодня на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона индексы продемонстрировали разнонаправленное движение — некоторые индикаторы шли вслед за американским рынком, другие снова падали. Так, китайские акции в очередной раз дешевеют после вчерашнего ралли - трейдеры снижают ставки, которые делались на заемные средства, кроме того, объемы операций также сократились из-за приостановки торгов акциями 513 компаний.

По итогам торгов сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%. Японский Nikkei 225 к концу сессии поднялся на 1,08%, более широкий индекс Topix — на 0,81%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,81%, тайваньский Taiex - на 1,03%. В то же время гонконгский Hang Seng опустился на 0,64%, китайский Shanghai Composite — на 2,2%, а южнокорейский Kospi потерял 0,91%.

Глава МВФ Кристин Лагард недавно сказала, что китайская экономика справится с обвалом рынка акций, и никто не должен удивляться, что власти были вынуждены принять меры для поддержания рынка. По прогнозу МВФ, рост ВВП Китая в этом году составит 6,8%. По последним отчетам инвесторы узнали, что промпроизводство в Японии в июне выросло на 2% (после снижения на 3,9% в мае), хотя аналитики ждали повышения только на 1,3%.

Акции японского мобильного оператора NTT DoCoMo сегодня подскочили на 5%, так как итоги второго квартала превзошли прогнозы аналитиков. Промышленный конгломерат Hitachi увеличил капитализацию на 8%, потому что чистая прибыль во втором квартале взлетела на 31% благодаря росту выручки и снижению цен на нефть. Акции Nintendo подорожали в четверг на 9,1%, а вот акции Panasonic упали на 5,4% из-за того, что итоги компании не оправдали надежды экспертов. Курс акций южнокорейской Samsung Electronics Co. упал на 3,6%, т.к. ее прибыль оказалась слабее ожиданий.

Компания PetroChina Co. потеряла сегодня 1,4% стоимости из-за падения цен на нефть. Акции китайских судовладельцев дорожают в ожидании снижения затрат на топливо - Cosco Shipping прибавила 4,5%.