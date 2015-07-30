Рост фондовых индексов США вчера поддержали заявления ФРС и сильные отчеты

По итогам торгов 29 июля фондовые индексы США подросли, это движение шло благодаря хорошей корпоративной отчетности, прогнозам компаний и заявлениям Федеральной резервной системы. Так, по итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,7%, Standard & Poor's 500 — на 0,73%, а Nasdaq Composite - на 0,44%.

Как известно, ФРС по итогам двухдневного заседания не стала изменять процентную ставку, и это решение совпало с прогнозами рынка. При этом регулятор не дал никаких сигналов, которые исключили бы возможность повышения ставки уже в сентябре этого года. ФРС говорила об улучшении ситуации на рынке труда, в жилищном секторе.

Все отраслевые группы индекса S&P 500 вчера выросли, а самый сильный подъем показали подындексы энергетических и промышленных компаний. Почти 75% компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали квартальные отчеты, показали прибыль лучше прогнозов рынка. Котировки акций General Dynamics и Northrop Grumman выросли более чем на 3,9%. Акции логистической компании C.H.Robinson Worldwide Inc. поднялись на 4,7% на сильных данных за прошлый квартал.

Акции нефтекомпаний вчера поднялись вслед за подъемом цен на нефть: Anadarco Petroleum Corp. и Diamond Offshore Drilling подорожали более чем на 3,5%. Акции Microsoft, которая начала в среду продажи новой операционной системы Windows 10, к концу торгов подорожали на 2,1%.

А вот акции компании Twitter обвалились почти на 15%, когда компания объявила о минимальном за два года приросте числа новых пользователей в ее сети микроблогов. Инвесторы даже проигнорировали тот факт, что во втором квартале компания увеличила выручку на 61%. Акции MasterCard вчера поднялись на 1,7%, хотя выручка платежной системы за прошлые три месяца была хуже ожиданий.