В среду рынки акций Европы закрылись на позитиве

Торги на фондовых рынках Западной Европы вчера закончились в плюсе благодаря сильным отчетам за прошлый квартал от крупных компаний и на новостях о новых слияниях и поглощениях.

По итогам торговой сессии в среду сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,02%, за весь июль индикатор поднялся на 3,3%, а с начала 2015 года - на 15%. Британский FTSE 100 вчера подрос на 1,16%, французский CAC 40 - на 0,81%, германский DAX - на 0,34%.

Акции Italcementi SpA взлетели на 50%, кода компания HeidelbergCement AG заплатила 1,67 млрд евро за 45% акций Italcementi. Акции самой HeidelbergCement при этом опустились на 8,9%. Ценные бумаги их конкурента LafargeHolcim вчера тоже упали на 2,7% на плохих отчетах за второй квартал.

Бумаги британского девелопера Quintain Estates & Development Plc в среду подскочили на 22%, когда прошла новость о том, что его покупает фонд Lone Star. Акции Total SA поднялись вчера на 2,6%, когда компания объявила итоги за прошлый квартал — она смогла минимально сократить чистую прибыль за счет агрессивных мер по урезанию расходов и повышению объемов добычи. Акции фармкомпании Великобритании GlaxoSmithKline подорожали на 3,5%, а бумаги германской фармацевтической группы Bayer AG - на 3,3%.

Французский автопроизводитель PSA Peugeot Citroen подорожал в среду на 6%, вернувшись в первом полугодии на прибыльный уровень впервые с 2011 года. Акции банка Barclays Plc также подросли на 1,8% благодаря хорошим отчетам. Бумаги British American Tobacco и Royal KPN NV подорожали на 3,6%.