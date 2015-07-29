Американские индексы подросли вчера после недели падений

Кажется, позитивные новости от компаний хорошо сказались на всем рынке акций в этот вторник. Ведущие фондовые индексы США показали неплохой рост на фоне застопорившегося падения китайского рынка акций и позитивных квартальных отчетах американских компаний, которые превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, инвесторы проигнорировали опубликованные вчера слабые статданные, концентрируясь больше на заседании ФРС.

По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,09%, Standard & Poor's 500 — на 1,24%, а Nasdaq Composite — на 0,98%. На этой неделе еще около 150 компаний из списка S&P 500 обнародуют свои отчеты за второй квартал.

Негативные отчеты вчера не смутили рынок. Так, индекс потребдоверия в США в июле упал до минимума с сентября 2014 года (90,9 пунктов), значение индикатора за июнь было пересмотрено до 99,8 пункта со 101,4 пункта. Получается, что июльское падение стало максимальным за последние четыре года. К слову, аналитики Bloomberg ожидали снижения индекса в июле только до 100 пунктов. Кроме того, индекс цен на жилье в США от Case-Shiller вырос в мае на 1,1%, а с поправками на сезонные колебания он даже упал - на 0,2%.

Акции фармкомпании Merck & Co. выросли вчера на 0,9%, а бумаги Pfizer Inc. поднялись почти на 3% - все благодаря сильным отчетам за прошлый квартал. Акции автомобилестроительного концерна Ford Motor Co. во вторник поднялись на 1,9%, когда компания объявила о росте прибыли во втором квартале на 46%.

Ценные бумаги крупнейшей в мире службы экспресс-доставки UPS подорожали на 5,1%, когда компания сообщила о росте чистой прибыли в 2,7 раза за последние три месяца. Акции Freeport-McMoRan Inc. взлетели на 8,4%, когда компания объявила о пересмотре горнорудных и нефтегазовых операций — за полгода этот крупный производитель меди и других металлов потерял уже почти половину капитализации. А вот акции китайского интернет-портала Baidu Inc. рухнули вчера на 15% - его отчеты не оправдали ожиданий инвесторов.