Корпоративные новости приободрили Европу ближе к закрытию торгов во вторник

Вчера фондовые рынки Западной Европы закрылись в зеленой зоне - впервые за шесть последних торговых сессий. Росту способствовали новости о сделках по слияниям компаний и сильные отчеты за второй квартал от крупных европейских компаний.

По итогам торгов во вторник сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,07%. Британский FTSE 100 вчера поднялся на 0,77%, французский CAC 40 - на 1,01%, германский DAX - на 1,06%.

Кроме того, рынки позитивно отреагировали на предварительные данные о росте ВВП Великобритании в II квартале 2015 года на 0,7% в квартальном выражении и на 2,6% в годовом выражении. Оба показателя совпали с прогнозами экспертов. Рынки также ждут каких-то новых заявлений от Федеральной резервной системы, чье заседание продолжится сегодня. Вряд ли регулятор повысит базовую ставку в этот раз, но аналитики внимательно следят за сигналами, которые могут говорить о готовности сделать это уже в сентябре. Решение о процентной ставке ФРС объявит сегодня в 21:00 по мск.

Акции Melrose Industries Plc подорожали вчера почти на 10% после того, как объявили о продаже их Elster американской компании Honeywell International Inc. за $5,1 млрд. Акции британского производителя компонентов для автомобилестроения и аэрокосмической отрасли GKN Plc поднялись на 7,3%, когда прошла новость о покупке нидерландской Fokker Technologies B.V. за 706 млн евро. Акции фармкомпании Hikma Pharmaceuticals Plc подорожали на 12% благодаря покупке Roxane Laboratories Inc. и Boeringer Ingelheim Roxane Inc. за $2,65 млрд. Ценные бумаги британского страховщика RSA также подскочили на 18%, когда Zurich Insurance Group AG объявила о возможность купить его.

Инвесторов вчера впечатлили квартальные отчеты французского оператора связи Orange (в прошлом - France Telecom) и норвежского нефтяного концерна Statoil ASA. Акции Orange подорожали на 1%, а акции Statoil выросли на 1,4%. Крупнейший в Европе производитель шин Michelin & Cie. после позитивных отчетов увеличил свою рыночную стоимость на 6,1% во вторник.