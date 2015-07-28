Китайский фондовый рынок продолжает свое эффектное падение

Рынок акций Китая продолжает терять позиции во вторник, так как инвесторы перестали верить в то, что усилия регуляторов могут вновь успокоить рынки. Индекс Shanghai Composite закрылся сегодня снижением на 1,68%, хотя в начале торгов падал на целых 4%. А Shenzhen Composite вообще свалился во вторник на 2,28% и тоже имел довольно «летучую» торговую сессию.

Вчерашнее закрытие с потерей 8,5% эталонным индексом Шанхая было худшим за восемь лет. Шэньчжэньский рынок, который полон акций технологических компаний, закрылся слайдом на 7%.

Китайские акции столкнулись с драматическим падением, которое длится уже на протяжении двух месяцев. Первые признаки неблагополучия на рынке начались в июне, после того, как Shanghai Composite достиг своего пика в более чем 5100 пунктов, показав прирост примерно на 150% за предыдущие 12 месяцев. Когда пузырь лопнул, индекс потерял 32% своей стоимости всего за 18 торговых сессий.

Такая сильная волатильность заставила правительство провести ряд мер по стабилизации рынков. Но сюрпризом оказался этот понедельник, который после периода относительного затишья вновь напугал мировые рынки. Три недели аналитики гадали, насколько правительству удалось «отсрочить» падение, а многим даже казалось, что их план и правда будет работать.

И вот очередной разгром фондового рынка вновь ставит под вопрос эффективность действий правительства, и появляется сомнение, зачем Пекин так долго тянул со своей поддержкой на рынке?

В заявлении, опубликованном после закрытия рынка в понедельник, китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг, сказала, что ее цель — "продолжить стабилизировать рынок, чтобы вернуть общественное доверие и защититься от системных рисков". Ведомство сказало, что будет продолжать покупку акций с использованием денежных средств, предоставленных центральным банком.

В рамках других мер, нацеленных сгладить волатильность рынка, Народный банк Китая уже снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня, а незаконные продавцы с короткими ставками оказались под угрозой тюрьмы. В один момент более половины всех компаний на бирже приостановили торговлю своими акциями, а регуляторы также отменили все новые IPO. Посмотрим, насколько хватит этих мер и сможет ли рынок вновь начать доверять китайскому центробанку.

Hang Seng во вторник поднялся на 0,74%, Nikkei упал на 0,1%, а S&P/ASX снизился на 0,09%.