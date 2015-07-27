ФРС по ошибке рассказала, что собирается повысить ставки до 0,35%

Федеральная резервная система по ошибке разместила на своем сайте конфиденциальные экономические прогнозы, подготовленные экспертами центробанка США к июньскому заседанию, пишет MarketWatch. По этим документам можно судить, что средний прогноз процентной ставки ФРС на конец 2015 года составляет всего 0,35% годовых. В настоящий момент ФРС держит ставку в целевом диапазоне от нуля до 0,25%.

Однако, надо учитывать, что мнения экспертов Федрезерва могут не совпадать с позицией тех членов совета управляющих и руководителей федеральных резервных банков, которые формируют денежно-кредитную политику регулятора. Эксперты ФРС дают свой прогноз на постепенное повышение процентной ставки: до 1,26% годовых на конец 2016 года и 2,12% на конец 2017 года. А уже в конце 2020 года, по их мнению, стоимость кредитования достигнет 3,34%.

Как правило, подобные технические прогнозы хранятся в секрете в течение пяти лет после заседания, к которому они готовились. Регулятор уже сообщил, что дело передали на рассмотрение в управление генерального инспектора ЦБ.

Напомним, что глава ФРС Джанет Йеллен во время своего последнего выступления сказала, что повышение ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы, скорее всего, произойдет до конца текущего года в условиях нынешнего укрепления рынка труда страны. "Если экономика будет развиваться так, как мы это прогнозируем, то, скорее всего, экономические условия станут подходящими для увеличения ставки по федеральным кредитным средствам", - сказала Йеллен, выступая перед палатой представителей Конгресса США.