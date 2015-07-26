Центробанки должны научиться жить при низких ставках

В течение многих десятилетий центробанки властвовали над рынками. Трейдеры дрожали перед всемогуществом монетарных властей. Каждый шаг, высказывание или просто подмигивание регулятора был поводом к тому, чтобы скрыться в убежище или возможностью к получению несметных прибылей. Однако теперь бал правят рынки.

Возьмем Новую Зеландию и Австралию. В среду Резервный Банк Новой Зеландии во второй раз за шесть недель сократил расходы по займам, даже при продолжающемся стремительном росте цен на жилье. Днем ранее его коллега за Тасманским морем намекнул, что третье снижение за этот год «лежит на столе» и готово к бою.

Всего лишь год назад казалось немыслимым, чтобы власти в Сиднее и Веллингтоне, которые всегда были известны своей жесткостью и упорным стремлением к независимой экономике, присоединились к глобальной гонке по снижению процентной ставки. Но цены на сырье неумолимо снижаются, Китай замедляется, правительства неохотно вводят смелые реформы — а между тем, нервные рынки требуют все более активных телодвижений от центробанков, диктуя им свои условия. Сегодня сложно не сделать вывода о том, что сверхнизкие ставки будут глобальной нормой в течение долгого, очень долгого времени.

Монетарные власти крупных регионов мира — Европы, Японии, Австралии, Новой Зеландии — могут оставаться на низких ставках практически бесконечно. Те, кто пытается вернуться к нормальной жизни — ФРС и Банк Англии — обещают повышать ставку очень медленно. Даже страны, где растут инфляционные проблемы — такие, как Индия — и те намекают на монетарное стимулирование рынка.

Не исключение — Народный Банк Китая. ВВП снижается, и эксперты предрекают дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Китай, возможно, столкнется с перспективой снижения краткосрочной ставки практически до нулевого уровня.

Опыт Японии показывает, насколько трудно перейти к восстановлению нормальной монетарной политики после огромного экономического шока. Рынки, предприятия, банки, потребители и политики — все они быстро учились не только любить легкие деньги (это не трудно), но и полагаться на них. Нулевая ставка — единственная сегодня вещь, которая сохраняет в устойчивом состоянии огромную долговую нагрузку Японии, делая, таким образом, всё возможное. Однако при этом у главы Банка Японии, Харухико Куроды, больше нет козырей в кармане: дальше смягчать политику уже некуда.

Даже если у Джанет Йеллен, главы ФРС США, получится один или два раза провернуть повышение ставки — ей будет титанически тяжело вернуться в рамки той денежно-кредитной политики, которая сложилась до кризиса Lehman Brothers. В тот момент, когда она попытается действовать решительно — она будет одновременно пригвождена к позорному столбу на Уолл-стрит и вызвана на Капитолийский холм с целью получения порции запугивающей риторики.

Точно так же связан по рукам и ногам Марио Драги: при попытке сделать любой ход по увеличению ставки он столкнется с жесткой реакцией по всей еврозоне.

В этот момент центробанки должны разрабатывать способы адаптации к миру низких процентных ставок, вместо того, чтобы делать вид, что они могут вернуться к нормальной жизни. Конечно же, они должны подтолкнуть правительства к тому, чтобы принять участие в стимулировании роста экономики, в модернизации. Но монетарные власти должны также и убедиться в том, что генерируемая ими гигантская ликвидность не увеличивает финансовых рисков — иными словами, не раздует пузырей.

Например, глава новозеландского регулятора, Грэм Уилер, экспериментировал с так называемыми макропруденциальными шагами, чтобы приручить рыночные пузыри, в том числе налагал ограничения на кредитное плечо. Австралия присматривается, не ввести ли новые законы и налоги, чтобы убедиться, что его новая рекордно низкая ставка в 2% не добавит на рынки недвижимости новой пены. Об этом стоит задуматься и монетарным властям в США, Европе и других странах. Центробанки по-прежнему верят в то, что они смогут вернуть свою власть над рынками и манипулировать бизнес-циклами. Так вот, в ближайшее время эти дни не собираются возвращаться.