Китай только что подарил ФРС еще одну головную боль

Критическая информация поступила перед открытием американского рынка. Надежды на то, что отчеты Amazon подогреют рынок в пятницу, не оправдаются, как считают аналитики, потому что ужасные макроэкономические данные пришли сегодня из Китая. Они, в частности, вызвали шок на нескольких рынках — везде сейчас «красное море».

"Если бы каждый график выглядел сейчас как у акций Amazon, нам никогда не пришлось бы беспокоиться о циклах, макроэкономике или ценах", - шутит Кит Маккалоу, глава Hedgeye Risk Management. К слову, акции Amazon вчера выросли после закрытия торгов почти на 22%.

Какой отчет стал сегодня самым плохим? Это, пожалуй, индекс менеджеров по закупкам в Китае — он упал до самого низкого уровня с марта 2014 года. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая в июле упал до отметки 48,2, тогда как эксперты ожидали роста до уровня 49,7.

"Это число показывает, что производство еще не стабилизировалось даже благодаря различным мерам помощи, и это ставит под сомнение официальную оценку роста ВВП в Китае во втором квартале (7,0%). Это плохо для спроса в Китае, поэтому плохо для товаров и плохо для сырьевых валют", - говорит Маршалл Гиттлер, стратег из IronFX. Мы сейчас должны рассчитывать только на китайских чиновников, которые могут все исправить? "На мой взгляд, если бы они могли решать проблемы так легко, они бы это давно сделали", - говорит Гиттлер. Аналитики Danske Bank сказали сегодня утром, что, может быть, дела в Китае не так плохи, как кажется. Отстающий PMI на самом деле может быть слабым из-за того, что произошло ранее в этом году.

В любом случае, многие ворчат, что слабые цены на сырьевые товары могут вызвать дефляцию по всему миру. А это, в свою очередь, может превратиться в головную боль для ФРС с ее планами на повышение ставок. Сегодня, например, многие жаловались на очень болезненное состояние меди, и это только один пример пульсирующей боли, которая сейчас появилась на сырьевом рынке.

Уолл-стрит готовится к тому, что сегодня на торгах рынок будет сильно трясти, как раз из-за шатающих данных от корпораций и этих китайских отчетов. Фьючерсы на Dow Jones к 15:43 мск упали на 0,02%, на Nasdaq — выросли на 0,11%. Азия закрылась сегодня в минусе, Shanghai Composite обрушился на 1,29%. Аналитики готовятся к очередным отчетам уже из США и новым данным от компаний по итогам прошлого квартала.

"Когда мы завтракаем, мы думаем о том, что сейчас на фондовом рынке. Когда мы спим, мы видим мигающий красный-зеленый экран. Это наш новый вид спорта", - говорит Элизабет Сюй, которая инвестировала $2500 в фондовый рынок Китая осенью прошлого года.