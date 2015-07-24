Знакомство с Dukascopy

Итак, начну, наверное, с самого начала. Описание компании с юридической точки зрения.

Ducascopy Bank является банком, причем Швейцарским. Этот банк регулируется швейцарским законодательством, поэтому можно не бояться, что вас кинут, либо не отдадут вам деньги. Как и любой Швейцарский банк, он регулируется Finma. А это значит, что при банкротстве этого банка вам гарантируется выплата до 100 000 CHF. Что, безусловно, важно, после ситуации с Кипром. Также этот банк владеет еще одной компанией, которая называется : Ducascopy Europe. Самое главное, что Dukascopy Bank и Dukascopy Europe могут открыть торговые счета для торговли валютой, или иными словами предоставляют брокерские услуги. Разница между ними только лишь в том, что в первом счет можно открыть только от 5000 долларов, а во втором от 100 долларов, что делает Дукас Европу привлекательной для украинских и русских трейдеров. Также европейская ветка регулируется не Finma а FKTK, это европейский орган. И в случае банкротства вам гарантируют выплаты до 20 000EUR.

И так, как можно понять из первого абзаца, то это весьма серьезная компания, которая предоставляет возможность торговать на Forex. Проблем с выводов и вводом денег нету, хотя ввести деньги все таки процедура не простая (нет, я не сделал ошибки, в последнем я имел ввиду именно положить деньги на счет)

Как и в любом порядочном банке, вывод денег требует около 2-3 рабочих дней, причем вывод вам обойдётся в 20 долларов вне зависимости от суммы вывода. Есть только одна загвоздка, деньги могут быть выведены только на ваш личный банковский счет. На счет соседа вы вывести деньги не сможете.

Что бы положить деньги на счет, тут необходимо учесть несколько моментов. Если вы хотите положить до 1000 долларов на счет, то вам будет выгоднее использовать кредитку, подойдет мастеркард или виза. Тогда вы платите за перечисление комиссию в 2.3% то есть 23 доллара. Если же вы переводите Swift-ом, то это вам обойдётся от 20-40 долларов, вне зависимости от суммы.

Я знаю, каков будет ваш следующий вопрос. А разве не нужна ли лицензия НБУ для перевода средств физического лица за рубеж на юридическое лицо? Ответ я смогу дать только в скайпе Swiss_maksim.

Кроме того, вас обязательно спросят в банке, кем вы работаете и сколько зарабатываете. Это стандартная процедура, перед тем как зачислить ваши деньги на счет в любом Европейском банке. То есть они захотят удостовериться, что ваши денюжки чисты, и что вы их не отмыли, в каком ни будь грязном деле, иначе, могут не открыть вам счет и не зачислить их. Моему знакомому вернули 150 тысяч долларов, после того как он не смог подтвердить, что честно заработал их работая дворником.

Dukascopy Bank сотрудничает с сильными банками мира сего

• Liechtensteinische Landesbank (Switzerland) Ltd.

• Barclays Bank (Suisse) S.A.

• Bank CIC (Switzerland)

• Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.

• EFG Bank S.A.

• CBH - Compagnie Bancaire Helvétique S.A.

Что означает, что вы можете сотрудничать с Дукасом через эти банки, если у вас есть, конечно, счет там. Вот только для этого сотрудничества надо не много ни мало от 250 тысяч долларов. Причем в данном случае, ваши деньги останутся в вашем родном банке в общем подробнее расписано у них на сайте, ссылка я выложил перед перечнем этих банков.

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