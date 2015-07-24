Азиатские индексы снизились, Shanghai Composite продолжил коррекцию

В пятницу снизились все основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Основных причин — три: падение оффшорных рынков, продолжающееся удешевление биржевых товаров и слабая макростатистика из Китая.
Shanghai Composite снова развернулся на отрицательную территорию и закончил сессию снижением на 1,3%. Китайский PMI неожиданно снизился в июле до 15-месячного минимума. Страховщики, брокеры и кредиторы отреагировали на этот сюрприз снижением: China Life Insurance упала на 3,2%; Haitong Securities — на 3%; CITIC Securities — на 2,6%. В банковском секторе более, чем по 1% потеряли Bank of China, China Comsrtuction Bank и Agricultural Bank of China.
Рост шанхайского индекса на протяжении шести последних сессий дал надежду на то, что фондовый рынок Китая начал устойчивое восстановление. Однако не все аналитики были уверены в этом, ссылаясь на сильное расхождение вектора движения между голубыми фишками и акциями малой капитализации.
Hang Seng снизился на 1,1% до недельного минимума. AIA Group, вторая по величине в мире компания по страхованию жизни, подешевела на 1,6%, несмотря на сообщение о росте за первое полугодие на 21%.
Определенную поддержку гонконгскому индексу оказывает оператор казино Sands China, который по-прежнему опережает биржу с 1,8%-ным приростом.
S&P/ASX снизился на 0,4%. Австралийский индекс на полуторанедельном минимуме. Среди самых больших неудачников — золотопромышленники. Evolution Mining и Newcrest Mining снизились на 6,9% и 4,8% соответственно, Alacer Gold потерял 4,4%. Падение мировых цен на золото, судя по всему, продолжается, поэтому акции золотодобывающих компаний тоже идут вниз.
Настроения на австралийских рынках снизились из-за слабых китайских данных и удешевления сырьевых товаров. Кроме того, над Австралией повисла угроза понижения кредитного рейтинга.
Nikkei потерял 0,7%. Японская фондовая биржа сделала выводы из негативных результатов Уолл-стрит. Потери понесли тяжеловесы индекса: Fast Retailing снизилась на 2%, Fanuc — тоже.
Основные экспортеры ощутили на себе отскок иены по отношению к доллару и тоже, как и следовало ожидать, снизились. Honda Motor и Panasonic упали на 0,7% и 0,5% соответственно, производитель строительной техники Komatsu снизился на 1,6%, пострадав от слабой отчетности Caterpillar.
Kospi потерял 0,9%. Южнокорейский индекс опустился до двухнедельного минимума. Подешевели акции компаний, которые взаимодействуют с Китаем. Samsung Electronics потеряла 0,4%. Слабая отчетность увела вниз на 1,2% Kia Motors.