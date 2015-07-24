Азиатские индексы снизились, Shanghai Composite продолжил коррекцию

Shanghai Composite снова развернулся на отрицательную территорию и закончил сессию снижением на 1,3%. Китайский PMI неожиданно снизился в июле до 15-месячного минимума. Страховщики, брокеры и кредиторы отреагировали на этот сюрприз снижением: China Life Insurance упала на 3,2%; Haitong Securities — на 3%; CITIC Securities — на 2,6%. В банковском секторе более, чем по 1% потеряли Bank of China, China Comsrtuction Bank и Agricultural Bank of China.

Рост шанхайского индекса на протяжении шести последних сессий дал надежду на то, что фондовый рынок Китая начал устойчивое восстановление. Однако не все аналитики были уверены в этом, ссылаясь на сильное расхождение вектора движения между голубыми фишками и акциями малой капитализации.