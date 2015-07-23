Впервые за 11 торговых дней золото начало расти

В четверг золото поднимается и отходит от пятилетних минимумов. Однако успехи нельзя назвать революционными. Начав свой день с $1092,20 за тройскую унцию, фьючерс на золото к 13.26 мск стоит 1 100,70.

Медвежьи настроенные инвесторы ждут дальнейшей распродажи, они не находят на рынке факторов предположительного роста. Крупнейший биржевой «золотой» холдинг мира, SPDR Gold Shares, уменьшал свои золотые запасы до самого низкого с 2008 года уровня.

Напомним, в понедельник золото обрушилось на 4%. Ситуация усугубилась огромной распродажей на Шанхайской золотой бирже. Поэтому сейчас аналитики говорят, что глупо переходить на сторону быков по золоту прямо сейчас. Золотым жукам придется подождать своего звездного часа.

Замедление роста большинство экспертов связывает с ожиданиями роста процентных ставок ФРС. Во время американской сессии эти ожидания были частично подкреплены статистикой: продажи жилья на вторичном рынке выросли в июне до самого высокого уровня за 8,5 лет.

Однако есть аналитики, которые обращают внимание еще и на то, что параллельно происходит количественное смягчение со стороны ЕЦБ и Банка Японии с целью повышения инфляции. Это может стимулировать спрос на золото в качестве инструмента хеджирования. Специалисты, которые исповедуют эту точку зрения, сомневаются, что в долгосрочной перспективе золото настроено на падение: оно может еще немного упасть, но судьбу железной руды, которая за два года потеряла треть своей стоимости, вряд ли повторит.