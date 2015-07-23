Европейские индексы снова оказались в минусе по итогам торгов среды

Вчера фондовые площадки Западной Европы закрылись снижением — индексы ушли вниз вслед за акциями сырьевых и технологических компаний. Кроме того, на 0,5% упал индекс Bloomberg, который отслеживает динамику цен на сырьевые товары, тем самым обновив минимум за 13 лет. Высокотехнологичный сектор не впечатлили итоги американских компаний, поэтому рынок пошел вниз.

По итогам торгов в среду сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%. Британский FTSE 100 потерял 1,5% из-за снижения цен на сырьевые товары, германский DAX упал на 0,7%, французский CAC 40 — на 0,5%.

Акции крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP Billiton и Rio Tinto Group снизились соответственно на 5,7% и 3,6% на фоне падения цен сырьевых товаров. Акции британского разработчика микрочипов ARM Holdings рухнули на 6,6% на итогах прошлого квартала. Европейские поставщики Apple - британская Dialog Semiconductor Plc и германская Infineon Technologies AG — потеряли вчера как минимум 5,2%.

Акции британской EasyJet подросли в среду на 4,9%, когда авиаперевозчик объявил о восстановлении продаж в летний период и на прогнозе о росте прибыли в этом фингоду на 14%. Акции Danske Bank поднялись на 3,3% на сильных отчетах и хорошем прогнозе на год.