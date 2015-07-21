Фондовая Азия торговалась во вторник в «зеленой зоне»

Азиатские фондовые рынки укрепились во вторник, но рост ограничивался осторожностью трейдеров по поводу резкого падения цен на сырьевые товары.
Shanghai Composite вырос на 0,66%. Игроки энергетического рынка, впрочем, отражали глобальные проблемы сырьевых товаров: PetroChina снизилась на1,8%; Sinopec подешевела на 1,5%.
Сегодня вышли внутренние данные по привлечению иностранных инвестиций в Китае: Поднебесная привлекла 68,4 млрд долларов с января по июнь. Это на 8,3% выше, чем годом ранее за тот же период.
Hang Seng вырос на 0,63%, следуя за своим шанхайским коллегой.
Nikkei вырос на 0,9%. Японский индикатор коснулся почти четырехнедельного максимума, едва выйдя на торги после долгих выходных. Это произошло в том числе и благодаря падению иены против доллара: чем дешевле иена, тем лучше обстоят дела у экспортеров, которые составляют львиную долю токийского индикатора.
Авиакомпании благосклонно отреагировали на снижение цен на авиатопливо: Japan Airlines подорожала на 2,3%; ANA Holdings — на 1,6%. Fast Retailing, еще один тяжеловес индекса, вырос на 3,6%.
Горнодобывающие компании несли крупные убытки: дешевеет не только золото, но и другие сырьевые товары. Mitsubishi Materials Corp и Sumimoto Metal Mining рухнули на 1,6% каждый.
S&P/ASX 200 вырос до самого высокого уровня со 2 июня, прибавив 0,4%. Однако рост австралийского индекса был сильно ограничен обвалом цен на золото и удешевлением основных металлов. В итоге производители золота просели в котировках: Newcrest Mining закрылся снижением на 1,5%; Evolution Mining потеряла 2,6%. Alacer Gold упала на 8,9%.
Резервный Банк Австралии, как и ожидали рынки, оставил процентную ставку на рекордно низком уровне.
Kospi прибавил 0,5%. Южнокорейский индекс реагирует на то, что корейская вона опустилась до двухлетнего минимума против доллара — а значит, что и здесь экспортеры на коне. Hyundai Motor и Kia Motors взлетели на 7,3% и 3,1%.