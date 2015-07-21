Фондовая Азия торговалась во вторник в «зеленой зоне»

Nikkei вырос на 0,9%. Японский индикатор коснулся почти четырехнедельного максимума, едва выйдя на торги после долгих выходных. Это произошло в том числе и благодаря падению иены против доллара: чем дешевле иена, тем лучше обстоят дела у экспортеров, которые составляют львиную долю токийского индикатора.

Авиакомпании благосклонно отреагировали на снижение цен на авиатопливо: Japan Airlines подорожала на 2,3%; ANA Holdings — на 1,6%. Fast Retailing, еще один тяжеловес индекса, вырос на 3,6%.

Горнодобывающие компании несли крупные убытки: дешевеет не только золото, но и другие сырьевые товары. Mitsubishi Materials Corp и Sumimoto Metal Mining рухнули на 1,6% каждый.