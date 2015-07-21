Нефть дешевеет на усилении доллара и опасениях по Ирану

Во вторник цена на нефть снова снижается. На момент к 10.47 мск Brent подешевела до $56,62 за баррель с поставкой в сентябре. WTI стоит $50,30 за баррель.

На нефтяных ценах сказывается усиление доллара. Перспектива увеличения процентной ставки ФРС неизбежно приводит к росту котировок «американца» — а нефть обычно двигается одновременно с долларом, но в противоположном ему направлении.

Кроме того, рынки ждут роста иранского экспорта после сделки по ядерной программе между Тегераном и шестью развитыми западными державами. Однако есть аналитики, которые считают пессимизм преждевременным. Первое увеличение иранской поставки ожидается не ранее II квартала 2016 года.

И еще один фактор давления на нефть в этом месяце — опасения того, что экономические проблемы Китая и Европы приведут к снижению спроса.