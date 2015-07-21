Фондовая Европа в понедельник выросла, опасений по Греции становится меньше

По итогам торгов в понедельник рынок акций Европы завершил торги в плюсе. Акции дорожали благодаря уменьшению опасений в отношении Греции и на новостях о слияниях и поглощениях компаний. Как сообщают зарубежные СМИ, в пятницу ЕС решил выделить Афинам бридж-кредит на 7,16 млрд евро, а вчера часть этих денег (около 6,8 млрд евро) правительство направило на выплаты долгов перед ЕЦБ и МВФ. Тем временем Ангела Меркель заявила недавно, что стране могут немного облегчить долговую нагрузку, но списать долг не разрешат.

Вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,28%, индикатор растет девятую сессию подряд. Британский FTSE 100 в понедельник поднялся на 0,2%, французский CAC 40 — на 0,35%, германский DAX — на 0,53%.

Акции нидерландского производителя удобрений OCI NV вчера подскочили на 14%, когда американский CF Industries Holdings Inc. сказал, что собирается объединиться с аналогичным подразделением OCI. Акции британского производителя программного обеспечения Aveva Group Plc выросли на 27% на новостях о том, что французская Schneider Electric собирается приобрести контролирующую долю в Aveva — сделка оценивается в 550 млн фунтов стерлингов ($858).

Ценные бумаги издательского дома Pearson упали на 1,6% на слухах о том, что компания может продать принадлежащие ей акции газеты Financial Times. Котировки акций золотодобывающей компании Randgold Resources обвалились на 4,7% из-за падения цен на золото до минимума за 5 лет.