Соединенные Штаты Европы: Франция хочет создать, Великобритания категорически против

Вчера президент Франции Франсуа Олланд написал в статье во французской газете Journal du Dimanche, что всем 19 странам, которые используют евро, нужно создать отдельное правительство, накопить бюджет и выбрать парламент. По его замыслу, это должно восстановить веру европейцев в проект еврозоны, которая сильно ослабла от экономического кризиса в Греции. К слову, подобное предложение также недавно высказал бывший глава Еврокомиссии Жак Делор, но в его версии не было обособленного бюджета и парламента.

Олланд пишет в статье, что большей угрозой является не разрастание еврозоны, а ее недееспособность - необходимо усилить организацию и продумать механизмы защиты стран, входящих в еврозону. "Обстоятельства вынуждают нас ускориться, - считает Франсуа Олланд. – Нам угрожает не слишком много Европы, а ее отсутствие".

Кстати, глава ЕЦБ Марио Драги тоже недавно говорил, что члены еврозоны должны теснее сотрудничать, но Драги предлагал создать общую казну за 10 лет.

Понятно, что Франция не просто так возобновила разговоры о Соединенных Штатах Европы — с одной стороны, страна боится повторения греческой истории уже на ее территории, с другой — президент Олланд хочет остаться у власти хотя бы до конца срока (еще два года). Проблемы Франции, похоже, будут нарастать, потому что динамика и устойчивость долга вызывают большие вопросы. Интересная статистика: если рассмотреть показатели долга стран с точки зрения стоимости необеспеченных обязательств в процентах от ВВП, то в первой группе риска находятся вовсе не Испания или Италия, а США и Франция. Следом за ними, на удивление, идет Германия. Другой любопытный факт - некоторые из возможных кандидатов в президенты Франции, например, Марин Ле Пен, уверяют, что Франция сможет решить свои проблемы только если будет «вновь печатать французские франки».

Если теоретически оценить будущее Соединенных Штатов Европы, то, вероятнее всего, доминирующей силой там будет Германия, а другие страны, которые слабее экономически, будут вынуждены делать то, что им говорят. Фактически — добровольно отказаться от суверенитета, то есть сделать то, что сделал Алексис Ципрас для Греции.

А вот в Великобритании категорически против создания Соединенных Штатов Европы. Об этом, например, заявил недавно основатель крупнейшей частной фирмы Великобритании. Более того, он вообще призывает Великобританию выйти из ЕС, потому что "никто не заинтересован в Соединенных Штатах Европы". Он считает, что Великобритания вполне способна достичь успеха самостоятельно. Джим Ратклифф, чья химическая и производственная компания Ineos позволила ему накопить состояние в 2,5 млрд фунтов стерлингов, говорит: "Я думаю, Великобритания будет успешна как самостоятельная страна, часть европейского рынка, как Норвегия и Швейцария, но без дорогостоящей бюрократии ЕС.

"Британцы прекрасно способны управлять британцами и не нужно, чтобы Брюссель говорил им, как действовать. Я просто не верю в концепцию Соединенных Штатов Европы. Она не жизнеспособна и это не та концепция, которую действительно кто-то хочет. Британцы - это британцы, итальянцы — это итальянцы, немцы — это немцы. Посмотрите на Америку. Калифорнийцы, техасцы - они видят себя американцами, так же как жители Нью-Йорка, но такого никогда не будет в Европе. Мы - независимые страны".

Он отклонил опасения, что Великобритания потеряет долю торговли, выйдя из ЕС: "Европейские страны не захотят быть без рынка Великобритании. Они не будут жертвовать этим огромным рынком, который находится прямо на пороге их дома, этого никогда не произойдет. Мы взаимозависимы в рыночном смысле".