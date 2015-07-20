Технологические акции снова взмывают вверх. Подтолкнет ли их еще выше отчет Apple?

На прошлой неделе акции технологических компаний продемонстрировали очень серьезный рост с осени прошлого года. Теперь рынок ждет отчеты за второй квартал от Apple, чтобы увидеть, как отреагируют на него инвесторы.

Apple является этаким хедлайнером среди тех «звездных» и мощных брендов, которые опубликуют свои квартальные отчеты на этой неделе. Теперь ежедневный барабанный бой новостей из Греции утихает, рынок Китая больше не скачет, а значит, в центре внимания инвесторов будут отчеты крупных компаний.

Вдохновляющие корпоративные данные от Google, Netflix и Intel помогли индексу Nasdaq подняться на 4% и обновить свои максимумы на прошлой неделе. Инвесторы получат свежую порцию отчетов о прибыли от Amazon, Chipotle, Coca-Cola и Under Armour на этой неделе. Эти и еще 131 компания из списка S&P 500 сообщат свои результаты на этой неделе.

Но все внимание сейчас на Apple, крупнейшей в мире публично торгуемой компании. Влияние Apple на рынок настолько велико, что без нее технологический сектор S&P 500 вообще упал бы на 6%. А с ней эта группа получает возможность получить рост и для других акций сектора.

Производитель iPhone планирует опубликовать свои отчеты после закрытия торгов во вторник. Аналитики считают, что Apple, которая известна своими низкими прогнозами и разгромными мощными результатами, сообщит о прибыли в размере $1,80 на акцию. Это будет означать очень сильный рост - 40% по сравнению с предыдущим годом, и все благодаря продолжающемуся импульсу iPhone.

К концу финансового года, который будет у компании в сентябре, технологический титан, как ожидается, получит прибыль в $52,5 млрд - крупнейшую годовую прибыль за все годы существования компании. Понятно, что инвесторы играют в «жду-и-смотрю» в преддверии выхода результатов во вторник. Apple сдвинулась только на 8,8% за последние 100 торговых дней. "Прошлый опыт показывает, что вы никогда не должны делать короткие ставки на скучную Apple", - пишут аналитики Bespoke Investment Group, указывая на статистику, которая показывают в среднем двузначный рост акций за каждое слаженное торговое действие.

На Уолл-стрит Apple действительно имеет большое значение, потому что рынок всегда ждет ее результаты. В этом прибыльном сезоне инвесторы получили и потеряли гораздо больше денег, чем в прошлом, - из-за очень волатильного рынка акций. Компании, которые уже раскрыли свои результаты за второй квартал, удивили ростом акций на 1,9% в течение двух дней до выхода отчетов и двух дней после этого, свидетельствует FactSet. Это почти вдвое больше, чем в прошлом. С другой стороны, некоторые акции упали на 2,5% на разочаровывающих данных о доходах.

Такие изменения дают повод предположить, что доходы компаний действительно важны, даже больше, чем обычно. И это не только потому, что страшные заголовки из Греции и Китая поутихли. А потому, что американские акции очень дорогие по историческим меркам. Акции торгуются на 73% выше, чем должно быть по их исторической норме, по мнению BlackRock.

Инвесторы получат возможность заглянуть "в головы" американских потребителей через последние данные на этой неделе от American Express, Chipotle, Coca-Cola, Harley Davidson, Under Armour, Verizon и других. Способность Nasdaq подняться еще выше будет также зависеть от отчетов Amazon, IBM и Microsoft, это трио технологических гигантов планирует сообщить свои итоги также на этой неделе. И не забывайте о McDonald's, эта сеть ресторанов быстрого питания озвучит свои результаты в четверг, а инвесторы надеются увидеть признаки того, что ее «кровотечение» приостановилось.